Zonguldak’ta gerçekleştirilen şampiyonada Gençler 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasında Adıyaman’ı ve Adıyaman Üniversitesini temsil eden Milli Sporcu Gamze Kızıldağ, 53 kilogramda rakiplerini eleyerek Türkiye Şampiyonu oldu. Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda antrenörü ve babası Ziya Kızıldağ gözetiminde çalışmalarına devam eden Kızıldağ’ın hedefinin Avrupa Şampiyonasında şampiyonluk olduğunu ifade etti.

Milli Sporcu Gamze Kızıldağ’ı başarısından dolayı tebrik eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Kızıldağ’a başarılarının devamını dileyerek her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Cihan Kizir