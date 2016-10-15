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Gamze Özçelik'ten Karkamış sınırındaki askerlere ziyaret

İki gün önce Cerablus yakınlarına askerlere destek için giden Gamze Özçelik, çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak şehit askerler için üzüntüsünü dile getirdi.

Gamze Özçelikten Karkamış sınırındaki askerlere ziyaret

15 Ekim 2016 12:26

Gamze Özçelik Instagram hesabından yaptığı paylaşımda: "İki gün önce Cerablus Karkamış sınırındaki Fırat kalkanı operasyonunun yürütüldüğü harekat merkezine çok yakın bir bölgede tanıştık resimdeki rütbeli askerlerimizle. Efendiliklerine, vatan ve insan sevdalarına , cesaretlerine hayran kaldık. Bugün ise bir kez daha Hakkari, Mardin ve Van'dan gelen şehit haberlerini duyunca inanılmaz bir üzüntü yaşadım. Hele hele birileri masa başında oyunlar hazırlar, birileri günlerini boş ve şımarıkca geçirirken, sınırdaki görevdeki helal süt emmiş evlatların sırf orda umut olmak, rıza kazanmak için hayatını kaybetmesi, anaların babaların yüreğine ateş düşmesi büyük bir acı sapladı kalbime. Rabbim tüm hakk ugruna kaybettiklerimizin şehitliğini kabul etsin, ailelerine sabır versin , mekanlarını peygamber efendimiz (s.a.v) 'e komşu eylesin." dedi.

Etiketler: gamze özçelik


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