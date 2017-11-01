Ganalı eski futbolcu Yakubu, 35 yaşında hayatını kaybetti

Gana Futbol Federasyonu’nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Gana Milli Takımı, Ajax ve Vitesse takımlarından oynamış olan Abubakari Yakubu'nun ölüm haberini aldığımız için üzüntülüyüz. Ailesinin acısını paylaşıyoruz. Huzur içinde uyuması dileğiyle” denildi.

Abubakari Yakubu, Hollanda ekibi Ajax’ın alt yapısında yetişti. Burada 2 lig ve 1 Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşadı. Yakubu daha sonra sonra Vitesse’de top koşturdu. 2009 yılında Vitesse’den ayrıldıktan sonra ise takım bulamayınca 28 yaşında futbolu bıraktı.

Yakubu, Gana Milli Takımı’nda da 13 kez forma giydi.