Ganalıların sofrasını Türk yemekleri süsledi

Türkiye Hububat Bakliyat Sektör Kurulu ve Konsey Başkanı Mahsum Altunkaya, ilki Gana’da düzenlenen Türk Lezzetleri Festivali’nin diğer hedef ülkeler olan Rusya, Somali, Çin ve Cibuti’de de düzenleneceğini belirterek, "Ülkemizdeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin daha fazla ihracata yönelmesi, yeni pazarlar bulunması ve ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlanması için çalışmalarımız büyük bir hızla devam edecektir” dedi.

TİM’a bağlı Türkiye Tanıtım Grubu’nun desteğiyle Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumları İhracatçıları Birliği tarafından 'Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi' kapsamında belirlenen beş hedef ülkeden Gana’da 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali düzenlendi. Tim Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak, güçlü bir Türkiye ekonomisi için üretmek, istihdamı arttırmak ve ihracatı geliştirmek için dünyanın birçok ülkesinde tanıtım çalışmaları yürüttüklerini ifade ederek “İhracatçılarımıza destek vermek, farklı ülkelerde Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen ürünlerimizin tanıtımını yaparak tüketimlerini arttırmak amacıyla Türkiye Tanıtım Grubunun desteğiyle sürdürdüğümüz Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi kapsamında ilk etapta beş hedef ülke seçtik. Bu ülkeler Gana, Rusya, Somali, Çin ve Cibuti olup proje kapsamında ilk tanıtım çalışmamızı Batı Afrika’da yer alan ve güçlü bir ekonomiye sahip olan Gana’da gerçekleştirdik. Gana’da 9 gün süren Türk Lezzetleri Festivali düzenleyerek makarna, bulgur, bakliyat ve bitkisel yağlarımızın tanıtımını sağladık. Bu kapsamda Gana’nın başkenti Akra’da düzenlenen festivalde tanıtımını gerçekleştirdiğimiz ürünlerle yapılmış yemeklerimizi Ganalılara ikram ettik. Diğer taraftan Gana mutfak kültürünün önemli yemekleri ürünlerimizle yapılarak yine Ganalılara ikram edildi" diye konuştu.

Gana’da Türk Lezzetleri Festivaline yoğun ilgi

Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi kapsamında Güneydoğulu ihracatçılar tarafından Gana’nın başkenti Akra’da gerçekleştirilen Türk Lezzetleri Festivali ülke genelinde büyük ilgi gördü. Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Hububat Bakliyat Sektör Kurulu ve Sektör Konseyi Başkanı Mahsum Altunya, "Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor ve bizler bu ülkenin gelişmesi, kalkınması, sürdürülebilir güçlü bir ekonomiye kavuşması için var gücümüzle çalışmak, üretmek, istihdam oluşturmak, ihracatımızı arttırmak zorundayız. Bu gün dünyanın birçok ülkesine Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen tarımsal ürünlerimizi ihraç ederek bu anlamdaki pazarlarda ki varlığımızı güçlendirmek, yeni Pazar arayışımızı sürdürmekteyiz. TİM bünyesinde kurulan Türkiye Tanıtım Grubu’nun desteğiyle birliğimiz bu yıl beş hedef ülke seçmiş ve yürüttüğü Makarna Bulgur Bakliyat Ve Bitkisel Yağın Dünya Piyasalarında Tanıtımı Projesi kapsamında Gana’nın Başkenti Akra’da dokuz gün süren Türk Lezzetleri Festivalini organize etmiştir. Festivalde doğrudan nihai tüketiciye ulaşılırken yaklaşık on bin kişiye Türk mutfağının tanıtımını yaptığımız ürünlerinden yapılmış yemekleri ikram edilmiştir. Diğer taraftan Gana yemek kültürünün önemli yemekleri de Ganalı ünlü şefler tarafından tanıtımı gerçekleştirilen ürünleri kullanarak Ganalıların damak zevkine farklı bir lezzet kazandırmıştır. Festival süresince gerek Türkiye’nin tanıtımı yapılırken Gana ekonomisi hakkında önemli verilere ulaşılmıştır. Gana güçlü bir ekonomiye sahip olup ülkemizle son dönemlerde ticari ilişkileri hızla artmaktadır. Başarıyla geçen Gana tanıtım faaliyetimiz önümüzdeki süreçte Rusya, Somali, Çin ve Cibuti’de benzeri etkinliklerle devam edecektir" şeklinde konuştu.

Ganalı iş adamlarına gala yemeği

Gana’nın başkenti Akra’da düzenlenen Türk Lezzetleri Festivali kapsamında Ganalı iş ve bürokrasi dünyasının yanı sıra gala yemeğinde buluştu. Gana’nın Başkenti Akra’da bir otelde gerçekleştirilen gala yemeğinde konuklara makarna, kısır, mercimek çorbası, etli bulgur pilavı, yaprak sarması, bulgur tatlısı ikram edilirken Ganalı ünlü şefler de Ganalı mutfağının önemli yemeklerini bulgurla yaparak Ganalı sanayici ve iş adamlarına ikram etti. Gana’nın başkenti Akra’da düzenlenen ve büyük ilgi gören Türk Lezzetleri Festivali’nin önümüzdeki dönemler içerisinde GAİB tarafından hedef ülkeler olarak belirlenen Rusya, Somali, Çin ve Cibuti’de de düzenleneceği öğrenildi.