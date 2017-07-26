Diğer
Kategoriler

Gani Lawal, Karesi Spor'da

Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarından Karesi Spor Basketbol, Nijerya asıllı Amerikalı pivot Gani Lawal'ı kadrosuna kattı.

Gani Lawal, Karesi Sporda

26 Temmuz 2017 19:31

Karesi Spor Basketbol Takımı transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Karesi Spor daha önce de Eskişehir Basket’ten Kerem Gülmez, Bursaspor’dan Şahin Ekmen, İstanbul Beylikdüzü takımından Alican Güney ve Samsun Büyükşehir Belediye Anakent’ten Hazer Avcı, Jerry Smith ve Gökhan Karabıyık ile sözleşme imzalamıştı.
Gani Lawal 2014'te Milano ile İtalya Lig Şampiyonluğu, 2015'te Panathinaikos ile Yunanistan Kupası Şampiyonlukları kazandı, 2014-2015'te bir süre Trabzonspor forması da giyen tecrübeli uzun, Karesi Spor’un Jerry Alexander Smith’ten sonraki ikinci yabancı transferi oldu.
1988 doğumlu, 2.06 metre boyundaki Gani Lawal geçen sezona Cantu'da başladı, daha sonra Dinamo Sassari'ye geçti. Sassari'de 22 maça çıkan Lawal 18,0 dakika, 10,3 sayı, 7,0 ribaund, 1,2 blok ortalamaları tutturmuştu. Profesyonel kariyerine 2010-11'de Phoenix Suns'ta başlayan Lawal aynı sezon önce Iowa Energy, daha sonra Stelmet Gora'da oynadı.
Gani Lawal 2014'te Milano ile İtalya Lig Şampiyonluğu, 2015'te Panathinaikos ile Yunanistan Kupası Şampiyonlukları kazandı, 2014-2015'te bir süre Trabzonspor forması da giyen tecrübeli uzun, Karesi Spor’un Jerry Smith’ten sonraki ikinci yabancı transferi oldu.
 

Hüseyin Tokmak
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 38°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 32°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!