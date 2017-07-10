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Ganj Nehri kirliliğe yenik düştü

1 milyondan fazla Hintli’nin taptığı Kutsal Ganj Nehri kirliliğe yenik düştü.

Ganj Nehri kirliliğe yenik düştü

10 Temmuz 2017 13:32

1 milyondan fazla Hintli'nin taptığı ve 400 milyon Hintli'nin su kaynağı olan Ganj Nehri, endüstriyel atıklar ve kanalizasyonlardan akan lağım suları yüzünden kirliliğe yenik düştü, hükümetin 10 yıllardır koruma çabalarına rağmen ölüyor.

Himayalar'ın yükseklerinde kristal gibi billur bir renkte akmaya başlayan Ganj Nehri, ancak gelişmekte olan şehirler ve endüstriyel merkezlerden geçerken kirlilik ve aşırı kullanım onu zehirli bir çamur haline getirir. 2 bin 525 kilometre uzunluğundaki Ganj Nehri, endüstri şehri olan Kanpur’da akarken suları koyu kahverengiye döner. Endüstriyel atıklar ve kanalizasyonlardan akan lağım suları nehrin üzerinde yüzen bir köpük bulutu oluşturur. Bir başka yerde, deri tabakhanesinden insanlar kimyasal maddelere batırılmış bufalo derilerini nehirde temizler. Nehir birden kırmızı renge döner. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin hükümeti daha fazla arıtma tesisi kurma ve 400'den fazla teri tabaklama tesisini nehirden uzağa taşıma sözü vermesine rağmen, 3 milyar dolarlık temizleme planı uygulamanın çok gerisinde ilerliyor. Ana şehirlerden nehre dökülen 4 bin 800 milyon litre kanalizasyon suyunun ancak dört de birinden azına işlem yapılabiliyor.


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