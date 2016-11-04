Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da yapılan Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünleri Fuarı'nda yer aldı. Fuarda açıklamalarda bulunan GAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, standın, uluslararası firmalar tarafından da ziyaret edildiğini belirtti. 3 gün sürecek fuarı değerlendiren Açıkgöz, Güneydoğu Anadolu bölgesinin kalkınmasını hedefleyen bir proje yürüttüklerini ifade etti. Açıkgöz, "Güneydoğu bölgesinde tüm potansiyeli değerlendirmeye yönelik çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bölgede ki zenginliklerden istifade etmek için azami derecede projeler yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi ise GAP organik küme geliştirme projesi amacımız tarım potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeye yönelik özellikle bakir olan alanlarımızdan azami şekilde istifade edebilmemiz için organik küme geliştirme projesinin şuanda bölgenin tüm illerinde yürütüyoruz" dedi.

Fuar'da Adıyaman'ı tanıtmak için katıldıklarını belirten Adıyaman'ın Tut ilçesi Kaymakamı Mehmet Aksu da, dört bin nüfuslu Tut ilçesinin kendine has bir çok doğal ürünleri olduğunu belirtti. Dut ve dut pekmezi anlamında çok güzel ürünleri olduğunu söyleyen Aksu, " Tut ilçemizde yetiştirilen ürünlerimizi tanıtmak adına buradayız. Bir çok güzel projemiz var Ziraat odası başkanlığımızın yapmış olduğu dut işleme imalathanesi projemiz çok iyi durumda. Bu proje kapsamında dutumuzu mamul ve yarı mamul haline getirip Türkiye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Böylece ilçemize katma değeri yüksek ürünlerle iş sahaları istihdam sahaları kurmak istiyoruz. Bu bağlamda destekleriyle her zaman yanımızda olan başta Sayın Valimiz Abdullah Erin olmak üzere GAP idaresi başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı Habip Aşan ise GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının katkıları ile fuara katıldıklarını ifade etti. Aşan, " küme geliştirme projesiyle dokuz ilde ön olana çıkan ürünleri bal, tut pekmezi ve diğer ürünlerimizi fuar alanlarına getirip tanıtılması konusunda imkanlar dahilinde çaba sarf etmekteyiz. Adıyaman, Kilis, Gaziantep, Siirt, Şırnak, Batman ve Diyarbakır illerimizde üretilen ürünleri burada tanıtma fırsatı bulduk. Küme geliştirme projesi sayesinde bir çok firmaya ulaşma fırsatı bulduk. Bizlere bu desteği sunan GAP idaresine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik bölümü doktora öğrencisi olan Nurgül Kıtır ise Yeditepe Üniversitemiz ve Dicle Organik meyve üreticileri birliği ile ortak projemizde organik çim suyu ve organik üzüm pekmezi üretildi. Bu ürettiğimiz ürünleri bugün GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının fuara katılım organizasyonu ile ilk tanıtımını gerçekleştirme imkanını elde ettik. bu konuda bize desteklerini esirgemeyen Prof Dr. Metin Turan hocamız ve Dicle Organik meyve üreticiler Birliği Başkanımız Mehmet Şahinoğlu'na çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

