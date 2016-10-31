Garanti Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 27 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, kredi işlemleri ile banka ve kredi kartları hakkında değişiklikler içeren yönetmelik doğrultusunda altyapı hazırlıklarını tamamladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre; ilgili mevzuatın müşterilere tanıdığı hakkın kolayca kullanılmasını sağlayacak altyapı sayesinde, kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarını 72 aya kadar taksitlendirebilecek.

Borç taksitlendirme süreciyle ilgili bilgi veren Garanti Bankası Genel Müdür Vekili Onur Genç, "BDDK'nın kredi ve kredi kartı borçlarının yapılandırmasıyla ilgili aldığı kararların son derece olumlu etkileri olacağını düşünüyoruz. Garanti Bankası olarak, her zaman olduğu gibi, bu süreci tüm müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıp borç yüklerini hafifletecek en uygun ve verimli çözümleri üretmek üzere seferber olduk ve gerekli teknik altyapıyı hızla oluşturduk. Bu süreçte sadece kredi taksiti veya kredi kartı ödemelerinde gecikme yaşayanlara değil, dileyen tüm Garanti müşterilerine, mevzuatta belirtilen tarihe kadar olan borçlarını 72 aya varan vadeler ve uygun faiz oranıyla taksitlendirme imkânı sunuyoruz. Amacımız, 7 milyonu aşan kredi kartı ve kredi müşterilerimizin birikmiş borçlarını daha uzun vadede kolayca ödemesini sağlarken, diğer taraftan ihtiyaçlarını ertelemeden alım güçlerine de katkıda bulunmak" dedi.

