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Garanti Koza Sofya Open başladı

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Garanti Koza Sofya Open ATP 250 tenis turnuvası yapılan açılış partisi ile başladı.

Garanti Koza Sofya Open başladı

07 Şubat 2017 16:40

Marinela Otel'de yapılan açılışa yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı. Garanti Koza'nın 2005 yılında İstanbul Boğaz Köprüsü'nü kapatıp dünyaca ünlü Venüs Williams'ı tenis oynatarak başlattığı vizyon, Bulgaristan'da da aynı şekilde devam ediyor. Garanti Koza Sofya Open Tenis Turnuvası tenis sporuna dünya platformu üzerinden bakarak katkı sağlamayı amaçlıyor. Turnuvanın açılış partisine Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov da katıldı.

Grigor Dimitrov yaptığı konuşmada evinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, açılış partisindeki kalabalığı kortlarda da görmeyi umduğunu ve daha önce böyle bir ATP organizasyonu görmediğini söyledi.
Turnuvaya Avusturyalı Dominic Tiem, Belçikalı Davit Gofen, geçen yılın şampiyonu İspanyol R. Bautista Agut gibi önemli isimler katılıyor. Turnuvada Türkiye'yi ise teklerde Cem İlkel, çiftlerde de Tuna Altuna temsil edecek. 


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