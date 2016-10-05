Garanti Koza, tenis dünyasının büyük bir heyecanla beklediği Barclays ATP World Tour Finalleri’ne gold sponsor olarak tenise verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

Londra’daki The O2 Arena’da 13-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2016 Erkekler Uluslararası Tenis Turnuva Finali ve dünyanın en büyük kapalı tenis turnuvası olan Barclays ATP World Tour Finali’ni 250 binden fazla seyircinin izlemesi bekleniyor. Turnuvayı, televizyon ve dijital kanalar aracılığıyla yaklaşık 102 milyon kişinin izleyeceği tahmin ediliyor.

Yılın en büyük tenis olayı: Barclays ATP World Tour Finalleri

Garanti Koza, tenis dünyasına son yıllarda yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Garanti Koza’nın Esenyurt’ta bulunan projesinin içinde yer alan dünyanın en büyük tenis ve spor akademisi olarak inşa edilen Garanti Koza Arena’da gerçekleştirdiği turnuvalarla başladığı sponsorluklara; Barclays ATP World Tour Finalleri’nin gold sponsorluğunu da ekleyerek bu alanda yaptığı yatırımlara emin adımlarla sürdürüyor.

Yılın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Barclays ATP World Tour Finalleri ile ilgili konuşan Garanti Koza Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Binark, “Tenise uzun yıllardır destek veren bir kurum olarak, 2005 yılından beri ciddi yatırım yaptığımız tenis dünyası için çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Bu yıl tüm dünyanın soluksuz izlediği erkek kategorisindeki en saygın organizasyonlarından birisi olan Barclays ATP World Tour Final turnuvasında Garanti Koza; Lacoste, Rolex gibi global markalarla aynı kategoride yer alarak gold sponsor unvanını uzun süren müzakerelerin ardından elde eden ilk Türk şirketi olmuştur” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi ve Roger Federer’in maçlarının izlendiği turnuvada bu sene Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka ve Milos Raonic gibi oyuncuların nefes kesen maçları izlenebilecek.