Diğer
Kategoriler

Garanti Koza'dan dev sponsorluk

Dünyanın en prestijli tenis turnuvaları arasında gösterilen ve her yıl Kasım ayında Londra’daki The O2 Arena’da düzenlenen Barclays ATP World Tour Finalleri’nin gold sponsorluğunu Garanti Koza üstlendi.

Garanti Kozadan dev sponsorluk

05 Ekim 2016 12:28

Garanti Koza, tenis dünyasının büyük bir heyecanla beklediği Barclays ATP World Tour Finalleri’ne gold sponsor olarak tenise verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

Londra’daki The O2 Arena’da 13-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2016 Erkekler Uluslararası Tenis Turnuva Finali ve dünyanın en büyük kapalı tenis turnuvası olan Barclays ATP World Tour Finali’ni 250 binden fazla seyircinin izlemesi bekleniyor. Turnuvayı, televizyon ve dijital kanalar aracılığıyla yaklaşık 102 milyon kişinin izleyeceği tahmin ediliyor.

Yılın en büyük tenis olayı: Barclays ATP World Tour Finalleri

Garanti Koza, tenis dünyasına son yıllarda yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Garanti Koza’nın Esenyurt’ta bulunan projesinin içinde yer alan dünyanın en büyük tenis ve spor akademisi olarak inşa edilen Garanti Koza Arena’da gerçekleştirdiği turnuvalarla başladığı sponsorluklara; Barclays ATP World Tour Finalleri’nin gold sponsorluğunu da ekleyerek bu alanda yaptığı yatırımlara emin adımlarla sürdürüyor.

Yılın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Barclays ATP World Tour Finalleri ile ilgili konuşan Garanti Koza Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Binark, “Tenise uzun yıllardır destek veren bir kurum olarak, 2005 yılından beri ciddi yatırım yaptığımız tenis dünyası için çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Bu yıl tüm dünyanın soluksuz izlediği erkek kategorisindeki en saygın organizasyonlarından birisi olan Barclays ATP World Tour Final turnuvasında Garanti Koza; Lacoste, Rolex gibi global markalarla aynı kategoride yer alarak gold sponsor unvanını uzun süren müzakerelerin ardından elde eden ilk Türk şirketi olmuştur” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda John McEnroe, Pete Sampras, Andre Agassi ve Roger Federer’in maçlarının izlendiği turnuvada bu sene Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka ve Milos Raonic gibi oyuncuların nefes kesen maçları izlenebilecek.

Etiketler: Barclays ATP World Tour Finalleri, Dr. Ahmet Murat Binark, Garanti Koza


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!