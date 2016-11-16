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Gardırobunuzda yer açın 2017’nin modası 70’ler

Modanın öncüsü Trendyol ve Raisa ve Vanessa’nın çizgilerin ucundaki tasarım anlayışı birleşti, ortaya göz alıcı bir kış koleksiyonu çıktı.


16 Kasım 2016 10:59

RV for Trendyol Sonbahar/Kış 2016-17 Koleksiyon lansmanı Sait Halim Paşa Yalısı’nda göz alıcı bir davet ile gerçekleşti. Cemiyet, sanat ve moda dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı davette RV for Trendyol koleksiyonu moda severlerin beğenisine sunuldu. Sait Halim Paşa Yalısının büyüleyici atmosferi koleksiyona eşlik ederken gecenin ev sahipliğini Trendyol CEO’su Demet Mutlu ve Raisa&Vanessa Sason üstlendi. Gecede RV for Trendyol koleksiyonu videosu da ilk kez izleyicilerin beğenisine sunuldu. Tasarımcı ikizler moda e-ticaretinde açık ara sektör lideri Trendyol için tasarladığı bu koleksiyonda genç, göz alıcı ve bir o kadar da kendinden emin kadınların hikayesini anlatıyor.

Yeniden 70’ler
Koleksiyonla feminen ve nazik bir silüet çizmek için kuralları yeniden belirlediklerini anlatan ikizler, “Genel oturmuş tarzımız. Eskiden detaymarla modernize ediyoruz. Herkese uygun fiyatlarla sunmaya çalıştığımız iş birliği aslında. Barok, eskiye dönük izler var. 21 Aralık’ta da güzel bir defile ile sunacağız inşallah. Siyahlar fümeler, bordo,. Yeşil ve barok detaylı püsküller, ispanyol paçalar tasarımlarda görebileceğiniz çizgiler arasında yer alıyor” diye konuştular.

Seçkin Piriler’den kitap ve film projesine yanıt
Eşi Kaan Tangöze”den boşandıktan sonra hakkında film ve kitap proje dedikoduları çıkan ünlü manken ve sunucu Seçkin Piriler de geceye katılan isimlerdendi. Siyahlar içinde objektiflere poz veren Piriler, “Genelde davetlere giderken siyah giyilir. Ben de bu geceye uygun olabileceğini düşündüm. O yüzden siyah giyindim. Bana bir röportajda ortaya çıktı aslında bu. “Hayatınızı senaryolaştırmak ister misiniz?” diye sordular. Ben de, “olabilir” dedim. “Peki ya kitap?” diye sordular. Ben de, “neden olmasın” diye söyledim. Ama bana biraz izin vermelisiniz tabi” diye konuştu.

En büyük hayali sinema
Oyuncu Hande Erçel ise Raisa ve Vanessa imzalı yeşil tonlarda giydiği şık bir tulumla kameralara poz verdi. Geçtiğimiz günlerde rol aldığı dizinin setinde küçük bir kaza geçiren Erçel, sadece ayağının takıldığını ve olayın abartılmaması gerektiğini belirtti. Erçel, “ Çok severek ve beğenerek elbiselerini taşıdığım modacılar. Zamanım oldu ve geldim . Arkadaşlarıma destek olmak için buradayım” dedi.Erçel en büyük hayalinin bir sinema projesinde yer almak olduğunu da söyleyerek yapımcılara ve yönetmenlere yeşil ışıktı: “ Kendimi sinemada görmeyi çok istiyorum. Ama gelen senaryoya bağlı tabi. Güzel bir senaryo gelirse hayır diyemem tabi.”

Koleksiyonda payetler, ipek şifon, dantel kumaşlar başrolü oynarken; bu kumaşlara hayat veren başlıca renkleri; yeşil, bordo, siyah, ekru, pudra, vizon metal tonları ve lame oluşturuyor. Ayakkabılarda ise Gold Trok ve kuşgözü aksesuarlar iddialı bir bohemliği temsil edecek. 

Alev Hamitoğulları - Emrah Elmas

Etiketler: hande erçel, Raisa, Trendyol, Vanessa


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