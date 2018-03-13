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Gardiyan 217 kilo esrarla yakalanınca tutuklandı

Adana'da gardiyanın kullandığı bir kamyoneti durduran polis detektör köpekle yapılan aramada 217 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

Gardiyan 217 kilo esrarla yakalanınca tutuklandı

13 Mart 2018 08:55

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 12 Mart günü Sarıçam ilçesinde bulunan İncirlik Park alanında uygulama başlattı. Polisin şüphelenerek durdurduğu kamyonda yapılan aramada ilk etapta bir şey bulunamadı. Bunun üzerine hassas burunlu detektör köpek olay yerine getirilerek arama başlatıldı. Köpek yaptığı aramada kamyonetin kasasına tepki verdi. Polis masa dolu kasayı açtığında alt tarafta 18 koli içinde 85 paket halinde 217 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

Polis kamyoneti kullanan V.O.'yu (49) emniyete götürerek sorguya aldı. Zanlının bir cezaevinde gardiyan olarak çalıştığı ortaya çıktı. Zanlı sorgusunda Diyarbakır'dan Adana'ya masa getirdiğini, esrarlardan haberinin olmadığını söylediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.  

Fatih Keçe - Umutcan İşledici
 

 

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