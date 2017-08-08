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Garson kılığına giren polisler hırsızlık çetesi çökertti

Antalya'da, 1 ay içinde 11 hırsızlık, silahla yaralama ve kredi kartı dolandırıcılığı dahil 13 olaya karıştığı iddia edilen 4 zanlı polisin teknik ve fiziki takibi sonrası bir kafede yakalandı. Polisler, şahısları yakalamak için garson kılığına girdi.

Garson kılığına giren polisler hırsızlık çetesi çökertti

08 Ağustos 2017 14:18

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı ve Kemer ilçelerinde son 1 ay içinde hırsızlık olaylarının artması üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının C.A. isimli bir mahkumun hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden firar etmesinden bu yana arttığını belirledi. Çetenin çökertilmesi için oluşturulan özel ekipler, yerini tespit ettikleri C.A'yı teknik ve fiziki takibe aldı. C.A'nın hırsızlıkları A.A., N.P, ve F.A. ile gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, teknik takip ve dinleme sırasında şüphelilerin 10 gün önce Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi'ndeki bir lokantada silahla yaralama olayının failleri de olduklarını belirledi. Zanlıların Kızılsaray Mahallesi’nde bir kafeteryada buluştuğunu tespit eden ekipler, garson kılığına girerek 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Açık balkon ve pencereden giriyorlar

Zanlıların hırsızlık olaylarını saat 03.00 ile 06.00 arasında, evlerin açık kapı ve pencerelerinden girerek gerçekleştirdikleri öğrenildi. Hırsızların girdikleri evlerden cüzdan, saat, para ve altın gibi çabuk paraya çevirebilecekleri eşyaları aldıkları belirtildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "hırsızlık", "silahla adam öldürmeye teşebbüs", "kredi kartı dolandırıcılığı" suçlamalarından adliyeye sevk edildi. 

İsa Akar-Harun Erdoğdu


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