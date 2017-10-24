Garson, lokantada bıçaklanarak öldürüldü

Olay, merkez İcadiye Mahallesi Sarısaltik Sokak’taki bir lokantanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada garsonluk yapan Erkan A. ile D.R. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile D.R. cebinden çıkardığı bıçakla, Erkan A.’yı kalbinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Erkan A., olay yerine çağrılan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Erkan A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zanlı D.R. olay yerinden kaçtı. Kaçan zanlının yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kamil Can Kılıç

