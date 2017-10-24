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Garson, lokantada bıçaklanarak öldürüldü

Elazığ’da garsonluk yaptığı lokantada bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Garson, lokantada bıçaklanarak öldürüldü

24 Ekim 2017 23:12
Garson, lokantada bıçaklanarak öldürüldü - Tıkla İzle

Olay, merkez İcadiye Mahallesi Sarısaltik Sokak’taki bir lokantanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantada garsonluk yapan Erkan A. ile D.R. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile D.R. cebinden çıkardığı bıçakla, Erkan A.’yı kalbinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Erkan A., olay yerine çağrılan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Erkan A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Zanlı D.R. olay yerinden kaçtı. Kaçan zanlının yakalanması için polis çalışma başlattı. 

Kamil Can Kılıç
 

 

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