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Garsona kızıp çocuğu dövmüş!

Oyun bölümünde bulunan 2.5 yaşındaki çocuğa defalarca tokat atan Şükrü Uyar, bununla da yetinmeyerek çocuğu yere yatırarak sert bir şekilde darp etmişti. Uyar, ifadesinde garsona kızdığı için çocuğu dövdüğünü söyledi

Garsona kızıp çocuğu dövmüş!

21 Ekim 2016 10:49
2,5 yaşındaki çocuğa şiddet - Tıkla İzle

Ordu’nun Gülyalı İlçesi’nde sevgilisi olduğu öne sürülen kadının önceki eşinden olan 2.5 yaşındaki oğlu Ç.B.A.’yı restoranda feci şekilde dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan Şükrü Uyar’ın, ifadesinde garsona kızdığı için çocuğu dövdüğünü söylediği öğrenildi.

Bir sağlık kurumunda çalışan Uyar, yaklaşık iki hafta önce sevgili olduğu öne sürülen B.A. ile bir restorana gitmiş, genç kadının ilk eşinden olan oğlu Ç.B.A.’yı oyun salonunda feci şekilde dövmüştü. Güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan olayın ardından B.A.’nın şikâyeti üzerine gözaltına alınan Şükrü Uyar tutuklandı.

Birkaç gün sonra denetimli serbestlikle tahliye edilen Uyar, savcının itirazı üzerine önceki gün yeniden tutuklandı. Şükrü Uyar’ın ifadesinde olayı bir anlık öfke sonucu garsona kızdığı için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Davaya müdahil olduklarını belirten Ordu Baro Başkanı Murat Poyraz, mağdur çocuğa psikolojik destek verilmesini sağladıklarını söyledi.

Poyraz, “Önce başsavcımız ardından anne ile görüştük. Anneden vekâletname aldık. Sosyal Hizmetler, danışmanlık vermeye başladı” dedi.

Enis Yıldırım - Gazete Habertürk


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