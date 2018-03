Gary Oldman Kimdir? | En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü Alan Gary Oldman Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir ?

Gary Oldman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dünyanın en prestijli film ödülleri olarak kabul edilen Oscar’lar, sahiplerini buldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Gary Oldman'ın oldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü alan Gary Oldman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır gibi sorular kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Gary Oldman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte detaylı haberimiz...

Gary Leonard Oldman Kimdir?

Gary Leonard Oldman, İngiliz aktör ve yönetmen.

1958'de Londra'nın New Cross bölgesinde doğdu. Leonard Bertram Oldman (1921–1985) ve Kathleen Cheriton çiftinin çocuğudur. Kardeşi Laila Morse oyunculuk yapmıştır. Greenwich'te Young People's Theatre'da tiyatro yapmaya başlayan Oldman, aynı zamanda kesimhane ve ayakkabıcı gibi çok farklı yerlerde çalışarak para kazandı. Rose Bruford College'da Oyunculuk Bölümü'nden 1979'da mezun oldu. Hemen ardından İngiltere'nin önemli tiyatrolarındaki performanslarıyla adından söz ettirmeye başladı. 1980'ler boyunca tiyatroda ve zaman zaman yer aldığı İngiliz filmlerinde ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu izleyen herkese gösterdi. 80'lerin sonuna doğru Amerikan filmlerinde de yer almaya başladı. 1990 yapımı State of Grace'te Amerikan izleyicisine de yeteneğini kanıtladı. Arkasından Oliver Stone'un JFK filmindeki Lee Harvey Oswald rolüyle büyük beğeni kazandı. 1992'de Coppola'nın Dracula uyarlamasındaki Kont Drakula performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Saturn Ödülü kazandı.

1994 yapımı Luc Besson filmi Léon'da hayat verdiği acımasız polis memuru Norman Stansfield rolüyle akıllara kazınan bir performans sergiledi. 1997'de Wolfgang Petersen'in yönettiği ve Harrison Ford'un başrol oynadığı Air Force One'da uçak kaçıran Rus terörist Yegor rolüyle bir kez daha takdir topladı. Yine 1997'de, ilk yönetmenlik denemesini Nil by Mouth filmiyle yaşadı. Yönetmenlikte de iyi bir iş çıkaran Oldman, En İyi İngiliz Filmi ve En İyi Orijinal Senaryo dallarında 2 BAFTA ödülünün sahibi oldu. 2001 yapımı Hannibal filminde Lecter'ın hayatta kalan son kurbanı Mason Verger rolünde, ağır makyaj altında yine başarılı bir oyunculuk gösterdi. 2004'te Harry Potter serisine 3. film Azkaban Tutsağı'nda, Sirius Black (Padfoot) rolüyle katıldı. Christopher Nolan'ın yönettiği 2005 yapımı Batman Begins filminde müfettiş James Gordon'ı canlandırdı. Sonraki 2 Nolan-Batman filminde aynı karakteri canlandırdı. 2011 yapımı Tinker Tailor Soldier Spy adlı casusluk filmindeki George Smiley rolüyle bir kez daha takdir kazandı. İlk Oscar adaylığını bu filmle En İyi Erkek Oyuncu dalında kazandı. Paranoia, Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti, Bu Dünyanın Dışında gibi filmlerde oynadıktan sonra, 2017 yapımı En Karanlık Saat (Darkest Hour) filmindeki İngiliz Başbakanı Winston Churchill rolüyle belki de kariyerinin en iyi performanslarından birini sergiledi. Churchill performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre, BAFTA ve SAG ödüllerinin sahibi oldu. Oscar'a aday gösterildi.

İlk evliliğini 1987'de aktris Lesley Manville ile yaptı, ancak 2 yıl sonra boşandılar. Bu evlilikten Alfie adında bir oğlu oldu. 1990 -1992 arasında ikinci evliliğini Uma Thurman ile yaptı. Fotoğrafçı Donya Fiorentino ile 1997-2001 arasında evli kalan Oldman, bu evlilikten 2 erkek çocuk babası oldu. Alexandra Edenborough ile 2008'de evlenip 2015'te ayrılan sanatçı, 5. evliliğini yazar ve küratör Gisele Schmidt ile 2017'de gerçekleştirdi.

Katkıda Bulunduğu Son 8 Yapım

En Karanlık Saat (2017)

Hunter Killer (2017)

Belalı Tanık (2017)

Bu Dünyanın Dışında (2017)

Suçlu (2016)

Money For Nothing (2016)

Man Down (2015)

44. Çocuk (2015)

90. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananların listesi

"The Shape of Water" 4 Oscar kazandı

Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 90. Akademi Ödüllerinde “The Shape of Water”; ‘En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Prodüksiyon Tasarımı ve En İyi Film Müziği’ dallarında olmak üzere 4 Oscar kazandı.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Gary Oldman’a, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü de Frances McDormand’a verildi.

Gecenin açılışını ve sunuculuğunu ünlü program sunucusu Jimmy Kimmel gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Harvey Weinstein skandalını ortaya çıkartan ve uğradığı istismarı ilk olarak anlatan Ashley Judd da gecede sunucuydu. Ashley Judd sahneye çıktığında, “Zaman Doldu” hareketi ile ilgili olarak "Artık koro halinde Time’s Up diyoruz. İleriye bakıyoruz, eşitlik için sonsuz seçenekler olduğunu görüyoruz, bize bunun sözü verildi. Farklılıkları ekranda görmeye ihtiyacımız var" dedi.

İŞTE KAZANANLAR

En İyi Film: The Shape of Water

En İyi Yönetmen: Guillermo del Toro (The Shape of Water)

En İyi Erkek Oyuncu: Gary Oldman (Darkest Hour)

En İyi Kadın Oyuncu: Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)

En İyi Yabancı Dilde Film: A Fantastic Woman

En İyi Animasyon Filmi: Coco

En İyi Belgesel Film: Icarus

En İyi Kısa Animasyon Filmi: Dear Basketball

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: Darkest Hour

En İyi Kostüm Tasarımı: Phantom Thread

En İyi Film Kurgusu: Dunkirk

En İyi Özgün Senaryo: Get Out

En İyi Görüntü Yönetimi: Blade Runner 2049

En İyi Uyarlama Senaryo: Call Me By Your Name

En İyi Ses Miksajı: Dunkirk

En İyi Ses Kurgusu: Dunkirk

En İyi Kısa Film: The Silent Child

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: The Shape of Water

En İyi Görsel Efekt: Blade Runner 2049

En İyi Kısa Belgesel: Heaven is a Traffic Jam on the 405

En İyi Film Müziği: The Shape of Water

En İyi Özgün Şarkı: Remember Me (Coco)