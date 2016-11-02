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Gasba 22 yıl 7 ay hapis cezası

Adana'da gasp suçundan 22 yıl 7 ay hapis cezası alan firari, polis tarafından yakalandı.

Gasba 22 yıl 7 ay hapis cezası

02 Kasım 2016 09:23

Edinilen bilgiye göre, birden fazla kişiyle gasp suçundan yargılanan Cemil K. (36) 22 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Cemil K.'nin hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine yakalama emri geldi. 

Polis ekipleri hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada hükümlünün Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki evinde olduğu belirlendi. Cemil K.'yi yakalamak için 3 ekiple harekete geçen polis, firarinin evinin çevresini sarıp, zile bastı. Kapıya gelenlerin polis olduğunu anlayan firarinin yakınları, Cemil K.'yi teslim etmemek için ekiplere direnerek zaman kazanmaya çalıştı. Evin arkasındaki pencereden dışarıya çıkan Cemil K. kaçmaya başladı. Cemil K.'nin kaçmaya çalıştığını fark eden ekipler, Cemil K'yi kısa süren kovalamaca sonrasında yakaladı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve parmak izi karşılaştırmasında Cemil K. olduğu anlaşılan firari, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, gasp


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