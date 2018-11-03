Gasba direnen yaşlı kadını bıçaklayıp kaçtı

Olay, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Suriyeli Semira N. oğlunun işlettiği bakkal dükkanında kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından gasp edilmek istendi. Yaşlı kadının kasadaki paraları vermemek için direnmesi sonucu şüpheli, kadını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

