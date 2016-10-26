Kağıthane, Beşiktaş, Levent, Etiler gibi semtlerinde son günlerde artan yaya gaspı olayları üzerine çalışma başlatan polis, şebekenin özellikle sabaha karşı yolda yalnız yürüyen vatandaşları hedef seçtiğini belirledi. Zanlıların, yanlarına yaklaştıkları şahısları silahla tehdit ederek para ve telefonlarını çaldıkları, kendilerine direnenleri ise feci şekilde dövdükleri öğrenildi.

Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube ekipleri, 23 Ekim 2016 tarihinde Levent'te bir kişiyi benzer yöntemle gasp eden şüphelileri yakaladı. Adliyeye sevk edilen Mazlum O. (18), Berkan B.(19) ile B.O. (17) ve Ü.G. (17) tutuklanarak cezaevine gönderildi.