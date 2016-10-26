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Gasp çetesi çökertildi

İstanbul'un çeşitli semtlerinde vatandaşları silahla tehdit ederek gasp eden 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkeme tarafından tutuklandı.

Gasp çetesi çökertildi

26 Ekim 2016 13:03
Gasp çetesi çökertildi - Tıkla İzle

Kağıthane, Beşiktaş, Levent, Etiler gibi semtlerinde son günlerde artan yaya gaspı olayları üzerine çalışma başlatan polis, şebekenin özellikle sabaha karşı yolda yalnız yürüyen vatandaşları hedef seçtiğini belirledi. Zanlıların, yanlarına yaklaştıkları şahısları silahla tehdit ederek para ve telefonlarını çaldıkları, kendilerine direnenleri ise feci şekilde dövdükleri öğrenildi.
Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube ekipleri, 23 Ekim 2016 tarihinde Levent'te bir kişiyi benzer yöntemle gasp eden şüphelileri yakaladı. Adliyeye sevk edilen Mazlum O. (18), Berkan B.(19) ile B.O. (17) ve Ü.G. (17) tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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