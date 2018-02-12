Gasp edilen komşusunu kurtarmak isterken canından oldu

Olay, geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında Başakşehir Altınşehir Mahallesi Yanyol Caddesi 109 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre; Durmuş Sever isimli komşularının engelli oğluyla birlikte gasp edildiği haberini alan Kahraman Turanlı, Ağabeyi Şamil Turanlı ve diğer aile üyeleriyle birlikte gasp edilen komşularının yardımına koştu. Sokağa çıktıkları esnada komşularının kimliği belirlenemeyen 4 kişi tarağından gasp edildiğini gören Kahraman ve Şamil Turanlı kardeşler olaya müdahale etti. Bu sırada yaşanan arbede sonucu gaspçılardan biri elinde bulunan bıçakla Kahraman Turanlı'yı kalbinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle Kahraman Turanlı'nın yere yığıldığını gören gaspçılar olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden Ağabey Şamil Turanlı 112 sağlık ekiplerini arayarak ambulans istedi. Ambulansın gecikmesinin ardından yaralı kardeşini bir taksiye bindiren Şamil Turanlı, kardeşi Kahraman Turanlı'yı Küçükçekmece'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastahanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Kahraman Turanlı hayatını kaybetti.

"Adli tıp kurumundan alınan cenaze son yolculuğuna uğurlandı"

Hastanede hayatını kaybeden Kahraman Turanlı'nın cenazesi incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi sonrası Turanlı'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Adli tıp kurumundan cenazesi alınan Kahraman Turanlı, Avcılar Tahtakale'de bulunan Zeyneb-i Kübra Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Esenyurt Kıraç Mahallesindeki İstiklal Mezarlığına defnedildi.

“Katillerin biran önce bulunmasını istiyorum”

Kardeşinin bıçaklandığı esnada yanında olduğunu söyleyen Şamil Turanlı, “Kardeşim Kahraman ile beraber evde oturuyorduk. Dışarıdan imdat bizi kurtarın diye bir ses geldi. Biz de baktık ki komşumuz durmuş amcayı gasp ediyorlar. Biz de olaya müdahale etmeye inince direk bize döndüler. Kardeşim Kahraman Turanlı’yı bıçakladılar. Kardeşim hayatını kaybetti. Emniyet güçlerinden katillerin biran önce bulunmasını istiyorum. Kardeşimi bıçakladılar. Saldırganlar dört kişiydi. Kardeşimin bıçaklandığını görünce ambulans çağırdık, ambulans gecikince arabayla hastaneye götürdük. Orada da hayatını kaybetti” diye konuştu.

“Yardım isteyemeyelim diye döve döve bizi evin içerisine soktular”

Saldırganlar tarafından gasp edilen 80 yaşındaki Durmuş Sever ise, “Kapıma geldiler, alacaklı gibi camlarıma vurdular. Çıktım baktım Yılmaz isimli bir adam. Ben de 'senin biz de alacağın mı var' dedim, kızdım. Aynı kişiler daha önce de beni gasp ettiler. Biz yardım isteyemeyelim diye döve döve bizi içeriye soktular. Komşuların haberi oldu. Kahraman geldi. Annesi ağabeyi geldi. Adamın elinde bıçak vardı. Ben görmedim ama o Yılmaz isimli adam Kahraman’a bıçakla vurdu. Ben Kahrama’ı yerde yatar vaziyette gördüm. Bu çocuğu hastaneye götürün dedim. Onlarda arabayla götürdüler ama hayatını kaybetti” dedi.

Emrah Kuş

