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Gasp ettiği belediye aracıyla kaza yapan sarhoş taksici tutuklandı

Gasp ettiği belediye aracıyla kaza yapan sarhoş taksici tutuklandı
Gasp ettiği belediye aracıyla kaza yapan sarhoş taksici tutuklandı

Bursa'da belediyeye ait servis aracını gasp eden alkollü taksici Birol K., kaza yapınca yakayı ele verdi. Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi İkinci Çirişhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.H. kullandığı Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 16 BUU 59 servis aracıyla iş yerine gitmek için hareket etti. Burulaş'a ait resmi servis aracını durduran Birol K., sürücü G.H.'yi darp etmeye başladı. Birol K.'nin alkollü olduğunu fark eden G.H. kendisine zarar verilmemesi için olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan arbede ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

Belediyeye ait aracı alarak kaçan Birol K. ise, yarım saat sonra trafik kazasına karışınca yakayı ele verdi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Birol K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Belediyeye ait araç yetkililere teslim edilirken, Birol K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Derya Evren
 

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