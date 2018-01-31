Diğer
Kategoriler

Gasp ettikleri 182 bin dolarlık Bitcoin parasıyla alem yapmışlar

İstanbul'dan Antalya'ya ‘Bitcoin’ (sanal para) almak için gelen 2 kişinin, 182 bin dolarlarını silahla gasp ettiği iddiasıyla 4 şüpheliden 2’si gözaltına alındı. 2 şüphelinin, bir eğlence merkezinde alem yaparken yakalandığı, şüphelilerden birisinin yurt dışına kaçtığı, diğerinin ise savcılığa giderek teslim olduğu öğrenildi.

Gasp ettikleri 182 bin dolarlık Bitcoin parasıyla alem yapmışlar

31 Ocak 2018 18:27
Gasp ettikleri 182 bin dolarlık Bitcoin parasıyla alem yapmışlar - Tıkla İzle

Olay, 8 Aralık 2017'de saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2405 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna’da yaşayan Mustafa Kerimov, Antalya’da anlaştığı şahıslardan Bitcoin almaları için İstanbul’da yaşayan kuzenleri Yaşar Dağgüvan ve Asker Kazımoğlu’nu Antalya’ya gönderdi. 182 bin dolara anlaştıkları Bitcoin alışverişini gerçekleştirmek için Antalya havalimanına gelen 2 kuzeni, kiraladıkları araçla alan A.A., K.K., S.H. ve T.Ç., güvenlik kameralarının olmadığı tenha bir alanda bir günlüğüne kiraladıkları lüks villaya götürerek pazarlığa başladılar. İddialara göre, alışveriş esnasında ise zanlılardan Özbek uyruklu A.A. silahını çekerek kuzenlerin yanında getirdiği para poşetini zorla aldı. Şüpheliler daha sonra ise araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

Alem yaparken yakalandılar

Olayın ardından 2 kuzen polise 182 bin dolarlarının silah zoruyla gasp edildiğini söyledi. İhbar üzerine olayın yaşandığı bölgeye giden polis ekipleri verilen eşkaller doğrultusunda çalışma başlattı. Polis, şüphelileri yakalama çalışmalarını sürdürürken, şüphelilerden T.Ç.'nin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek teslim olduğu, diğer şüpheli A.A.’nın ise yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından diğer 2 zanlının izini bulan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, kumarhane işlettiği öğrenilen 2 zanlıyı, meyhanede eğlenirken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Suat Metin

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç