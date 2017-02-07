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Gasp parasıyla umreye giden zanlı yine yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde girdikleri elektronik mağazasının güvenliğini etkisiz hale getiren ve 34 cep telefonu çalan zanlılar operasyon ile yakalandı. Zanlılardan Murat Ö.'nün daha önce İstanbul'da bir iş adamını gasp ederek, parayla umreye gittiği tespit edildi.


07 Şubat 2017 12:19

Olay, 29 Ocak günü Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Bir elektronik mağazasına gündüz gelen 3 kişi, ilk önce keşif yaptı. Daha sonra ise akşam saatlerinde ellerinde levye ile mağaza önüne gelen zanlılardan ikisi kapıyı açarken, biri ise etrafı gözetledi. İçeriye girdiklerinde güvenlik görevlisini tüfek ile tehdit eden 3 zanlı, ellerini kelepçeledi. Daha sonra ise zanlılar 34 adet cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının ardından güvenlik güçleri, mağazada bulunan kameraları inceledi. Kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, cep telefonlarının İstanbul'da farklı iş yerlerine satıldığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Murat Ö, Gökhan T. ve Coşkun Ç. ile çalıntı telefonlara sahte faturalar düzenleyen Abdullah P. gözaltına alındı. Zanlıların otomobillerinde yapılan aramada gasp ettikleri 18 telefon, pompalı tüfek ve 19 bin lira para ele geçirildi. Murat Ö'nün geçen yıl İstanbul'da İranlı bir iş adamının 2 milyon lirasının gasp edilmesi olayına karıştığı ve ardından umreye gittiği tespit edildi.

İsmail Gündüz
 

Etiketler: gasp, umre


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