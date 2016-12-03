İddiaya göre, Eyüp Bahadır P. 69 AB 567 plakalı araç ile Şehitkamil ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi Sakin Sokak'a giderek, ayakkabı imalathanesinde çalışan Suriyeli Muhammet Haci Hasan'dan, acilen birisini araması gerektiğini söyleyerek, telefonunu istedi. Suriyeli Muhammet Hacıhasan(28), şahsı tanımamasına rağmen telefonu verdi. Bir süre şahsı izleyen Muhammet Hacıhasan, Eyüp Bahadır P'nin telefonla konuşurken aracına bindiğini fark etti. Araca atılan Suriyeli, telefonunu almaya çalıştı. Yaşanan boğuşma esnasında telefonu bırakmak istemeyen Eyüp Bahadır P. direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki araca çarptı. Kazanın da etkisiyle şok yaşayan Eyüp Bahadır P, telefonunu kurtaran Suriyeli şahıs tarafından etkisiz hale getirildi. Çevredeki vatandaşların da gelmesiyle kaçamayan şahıs, olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Mehmet Bulut