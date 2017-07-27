Gaspçı gaspçıya benzer

Edinilen bilgiye göre reklam ajansında çalışan 33 yaşındaki Havva Kormaz'ın bankadan çektiği 300 bin lirayı gasp edip kaçtıktan sonra yakalanan Gürcistan uyruklu 39 yaşındaki Ramazı Joba, "Kimsenin parasını gasp etmedim. Üzerimdeki para bana ait. Ülkemden buraya bebek kıyafeti almaya gelmiştim. Polisin görüntüde tespit ettiği kişiye benzeyebilirim. İnsan insana benzer. Suçsuzum tahliyemi istiyorum" dedi.



Bursa'da reklam şirketinin muhasebe servisinde çalışan Havva Korkmaz, şirket ödemeleri için geçen Mart ayında Merkez Yıldırım İlçesi Davutdede Mahallesi'ndeki bir bankaya gitti. 300 bin lira çeken Korkmaz bankadan ayrılınca, iddiaya göre kendisini takip eden üç kişinin saldırısına uğradı. Korkmaz'ın elinde bulunan içinde para dolu çantayı alan 3 kişi, kaçarken kiraladıkları otomobili Kurtuluş Mahallesi Karaçeşme Sokak'ta izlerini kaybettirmek amacıyla ateşe verip farklı bölgelere dağıldı. Otomobildeki yangın söndürülürken polis, MOBESE kayıtlarından şüphelilerden birinin bindiği taksinin plakasını belirledi. Bu taksi daha sonra Orhangazi İlçesi'nde durdurdu. Polis, araçta bulunan Ramazı Jobao'yu gözaltına aldı. Araçta, para dolu çanta, bıçak ve çakmak tabanca ele geçirildi. Şüpheli ise, çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, olaya karışan Andei Cirnit ile adı öğrenilemeyen bir kişi ise yakalanamadı. Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Yağma' ve 'Mala zarar vermek' suçlarından toplam 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ramazı Joba'nun yargılanmasına başlandı. Suçlamayı kabul etmeyen Jobao, ülkesi Gürcistan'ta tekstil ticareti yaptığını anlatırken, "Bursa'ya bebek tekstili almak için param ile gelmiştim. Üzerimde bu para bulundu. Olay günü polis beni yakaladı. Suçsuz olduğumu söyledim kimse inanmadı. Kamera görüntüsündeki kişi bana benzeyebilir. İnsanın insana benzemesi kadar normal bir olay yok. Masumum, mağdurum, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.



Mahkemede ifade veren Hava Korkmaz ise, gasp edilen paranın tamamını geri aldığını belirterek sanıktan ve arkadaşlarından şikayetçi olduğunu ifade etti. Dava, dosyadaki eksik evrakların tamamlanması içi ertelenirken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ahmet Faruk Çabuk