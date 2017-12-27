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Gaspçıların saldırdığı adamın hayatı karardı

İzmir Konak’ta geçen Şubat ayında metroya bineceği sırada gaspçı olduğunu iddia ettiği iki kişinin saldırısına uğrayan adam, önce bıçaklandı ardından ensesine büyük bir taş darbesi aldı. Olayın etkisiyle metronun merdivenlerinden düşen adam 68 saat komada kalırken, 6 ay evden çıkamadı. Şüpheli şahıslar hala yakalanamazken, olayın bir bölümü ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaspçıların saldırdığı adamın hayatı karardı

27 Aralık 2017 12:29
Gaspçıların saldırdığı adamın hayatı karardı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Göztepe semtinde yaşayan 48 yaşındaki Ramazan Tekdal, geçen Şubat ayında kardeşini kaybetmesi nedeniyle bunalıp hava almak için yürüyüşe çıktı. Gece saatlerinde Konak ilçesine kadar yürüyen Tekdal, iddiaya göre eve metro ile döneceği sırada iki gaspçının saldırısına uğradı. Sol bacağının bilek bölümlerine iki, sırtına bir bıçak darbesi alan Tekdal, gaspçılardan kurtulup metro istasyonuna giriş yapacağı sırada ensesine atılan taşın etkisiyle çok katlı merdivenden yere yuvarlandı. 68 saat komada kaldıktan sonra 6 ay boyunca da evden çıkamayan Tekdal, artık bayılma nöbetleriyle yaşamak zorunda. Her an her yerde bayılabildiğini ve tek başına sokağa çıkmakta, çalışmakta güçlük çektiğini belirten Tekdal, olayın faillerinin bir an önce bulunmasını istedi. Öte yandan olayın bir bölümü de güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Tekdal’ın merdivenlerden yuvarlanışı ve metronun güvenlik görevlilerinin kendisine yardım edişi ile gaspçılardan birinin olay sonrası koşarken görüntüsü yer alıyor.

“Katil ruhlu insanlar hala yakalanmadı”

Yaşadığı olayı anlatan Tekdal, “2 Şubat’ta Göztepe semtinden Konak’a kadar yürüdüm. 5 gün önce kardeşim vefat ettiği için biraz hava almak istemiştim. Mesafe uzak olduğu için yoruldum ve eve metro ile dönmek istedim. Metro istasyonunun yanındaki ağaçlı ve karanlık yolda iki genç önüme çıktı. Biri sağ tarafıma geçti biri de karşımdaydı. Karşımdaki bir anda önüme fırladı ve yakama yapıştı. Üstümdeki paraları almak istedi. İki taraftan sarıldığım için kaçmaya çalıştım. Metroya 15 adım kala, karşımdaki şahıs sol bacağıma bıçak sapladı. Sendeleyince aynı bacağıma yine bıçak sapladı. Olayın etkisiyle beton zemine düştüm ve bu kez de omzuma bıçak sapladı. Can havli ile bir tekme savurup metroya girmeye çalıştım. Bu sırada arkam dönükken enseme kocaman bir taş atıldı ve merdivenlerden düştüm. Düşme sırasında yüzümdeki kemikler kırıldı, kollarım kırıldı. Ağzım paramparça oldu, kafam çatladı. Tam 68 saat yoğun bakımda kaldım ve 6 ay ayağa kalkamadım. 11 aydır mağdurum. Bu katil ruhlu insanlar hala yakalanmadı” dedi.

“Sürekli nöbet geçiriyorum”

Beyninde oluşan hasar nedeniyle sürekli nöbet geçirdiğini kaydeden Tekdal, “Sürekli bayılıyorum. Tek başıma dışarı çıkamıyorum. Nerede ne zaman bayılacağımı bilmiyorum. Sokakta, metroda bayılıyorum ve sonra kendimi ambulansta buluyorum. Beni bu duruma düşürenler sokakta ellerini kollarını sallayıp geziyorlar” diyerek faillerin bir an önce bulunmasını talep etti. 

Ceren Atmaca - Halil Karahan

 

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