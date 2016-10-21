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Gasptan gözaltına alınan şahıs cinayet şüphelisi çıktı

Gaziantep’te 14 yaşındaki çocuğu darp edip cep telefonunu gasp eden iki şahıs, suç aletleri ile yakalandı. Şahıslardan A.E.’nin cinayet şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Gasptan gözaltına alınan şahıs cinayet şüphelisi çıktı

21 Ekim 2016 15:53

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki yağma ve kapkaç olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Kocaoğlan Mahallesi Kabasakal Camii Sokak'ta 14 yaşında bir çocuğun darp edilip tabanca tehdidi ile cep telefonunun gasp edilmesi olayının şüphelileri A.C. ile A.E. isimli şahıslar yakalandı. Zanlıların üzerinde 50 santim uzunluğunda sallama diye tabir edilen kesici alet ve olayda gasp ettikleri cep telefonu ele geçirildi. Şahıslar emniyet görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslardan biri cinayet şüphelisi çıktı
Yapılan açıklamada, olayda yakalanan A.E. isimli şüphelinin, Şahinbey ilçesi Aydınbaba Mahallesi Ali Çavuş Caddesi'nde maktul İ.A.’nın kesici aletle öldürülmesi ve Oğuzlar Mahallesi Karayılan Caddesi üzerinde müşteki A.M. isimli kadının cep telefonun kapkaç suretiyle alınması olaylarının da şüphelisi olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili iki şahsın yapılan adli işlemler sonrasında tutuklandığı açıklandı.

Etiketler: Gasptan gözaltına alınan şahıs


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