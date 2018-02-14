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Gastronomi nedir ? Gastronomi taban puanları 2017-2018

Gastronomi Uzmanı zengin Türk mutfak kültürünün geliştirilmesini, uluslararası düzeyde tanıtılmasını ve saygınlığının korunmasını sağlayan,modern ve klasik pişirme teknikleriyle yiyecek-içecek yönetimi konularında donanımlı, yönetici kişidir. Peki gastronomi bölümü okumak isteyen kişilerin nitelikleri neler olmalı, gastronomi bölümü maaşları ne kadar, gastronomi bölümü 2017-2018 taban puanları nedir ? İşte hepsi bu haberimizde...

Gastronomi nedir ? Gastronomi taban puanları 2017-2018

14 Şubat 2018 00:03

Gastronomi Nedir ? Gastronomi Okuyanlar Ne İş Yapar ?

Gastronomi Uzmanı;Dünya mutfak kültürü, sanat tarihi, yemek tarihi konularında her türlü yerli ve yabancıyazılı veya görsel yayınları takip eder, çıkan sonuçları değerlendirir, konu ile ilgili raporlar düzenler, ilgilileri bilgilendirir, istatistiki bilgiler elde ederek muhafaza eder, Türk mutfak kültürünün ve yemeklerinin dünyanın çeşitli ülkelerinde tanıtım ve geliştirilmesi için çalışmalar ve uygulamalı sunumlar yapar, Yaptığı araştırmalar doğrultusunda yeni ürünlerin oluşturulması ve daha ekonomik üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlar, bunların uygulanmasını sağlar, Gıda maddelerinin özelliklerini kaybetmeden uzun süre korunması, ham maddelerden daha verimli olarak yararlanılması, artık maddelerin değerlendirilmesi, yeni ürünlere dönüştürülmesi konularında araştırma yapar, Yönetici olarak diğer üretenlerle rekabet edebilecek en uygun üretim yöntemlerini araştırır, en iyi ve ekonomik ürünün üretilmesi konusunda düşük maliyet çalışmaları yapar, Üretimi, hammaddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında denetler, yönetim ve kalite kontrolünü yapar.

Gastronomi Uzmanı Olmak İsteyen Kişilerin Nitelikleri Neler OImalı ?

Gastronomi Uzmanı olmak isteyenlerin, fizik, kimya, biyoloji, matematik alanlarına ilgili, inceleme ve araştırma yapmaya meraklı, el becerisine sahip, yoğun iş temposuna dayanıklı, takım çalışması ruhuna sahip, damak tadı kuvvetli, hızlı karar verebilen, hijyenik kurallara duyarlı, yoğun ve yaygın dikkatini üst düzeyde kullanabilen, estetik, ve sabırlı, el-göz koordinasyonu ve hayal gücü gelişmiş kişiler olması gerekir. Gastronomi Uzmanları çalışmaları sırasında bazen gürültülü, kokulu bir ortamda bulunabilirler. 

Gastronomi Uzmanı Nasıl Olunur ?

Mesleğin eğitimi üniversitelerin güzel sanatlar fakültesi bünyesinde yer alan Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile turizm işletmeciliği ve bilişim bilimleri yüksekokulu Gastronomi bölümlerinde verilmektedir. 

Gastronomi Uzmanı Nerelerde Çalışabilir ?

Gastronomi Uzmanları yoğun olarak özel sektörde, gıda maddeleri işleyen, müşteri potansiyeli yüksek her türlü otel ve restoranda görev yapabilirler. Son yıllarda ülkemiz turizminin gelişmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda bu mesleğe olan talep daha da artacaktır. Gastronomi Uzmanları yiyecek-içecek işletmesi kurabilir ve yönetebilirler

Gastronomi Uzmanı Maaşları Ne Kadar ?

Mesleğin maaşları çalışılan yerin niteliğine göre değimekle beraber 1.404 TL'den başlayıp 5.000. 7.000 TL arasında değişmektedir. 

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