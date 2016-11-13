Evinde kendi imkanlarıyla 3 tona yakın parayı sergileyen Devri Alem Para Müzesi'nin sahibi Esat Kaplan, gastronomi şehri seçilen Gaziantep'in tanıtımına katkıda bulunmak için müzesinde bulunan paraları turşu kavanozları içinde sergilemeye başladı. Esat Kaplan, “Gaziantep dünyanın en iyi mutfağına sahip, ben de dünyanın en çok parasına. Bu yüzden elimdeki imkanlarla hem gelen ziyaretçilerimize şehrimizi anlatmak hem de farklılık oluşturmak için paralarımın turşunu kurdum. Paraları kavanoza koydum, kavanoza da turşu koyulduğu için paramın turşusunu kurdum. Bu projeyi Gaziantep, Türkiye ve dünyaya katkı olsun diye yaptım’’ dedi.

Müzeyi ziyaret edenler, para kavanozlarıyla fotoğraf çektiriyor.

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