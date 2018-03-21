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GATA'dan Deniz Baykal açıklaması (Deniz Baykal'ın son durumu)

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili GATA'dan açıklama geldi.

GATAdan Deniz Baykal açıklaması (Deniz Baykalın son durumu)

21 Mart 2018 14:17

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, "Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik Tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlanmıştır" denildi.

GATA'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kaydedildi: 

"20.03.2018 tarihinde Hastanemize getirilen Sayın Deniz Baykal, Palyatif Kliniğine kabul edilmiştir. Hemen ardından; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Fizik Tedavi, Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları öğretim üyeleri tarafından değerlendirilip gerekli tetkikleri yapılarak tıbbi tedavisi planlanmıştır. Sayın Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik Tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlanmıştır."  

Etiketler: Deniz Baykal, deniz baykal sağlık durumu

 

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