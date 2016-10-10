Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » GAÜ, 17’nci WAPC Olağan Genel Kurulu’na ev sahipliği yaptı

GAÜ, 17’nci WAPC Olağan Genel Kurulu’na ev sahipliği yaptı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Birliğe üye Basın Konseyi başkan ve yetkililerinin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri 17’nci Olağan Genel Kurulu’na ev sahipliği yaptı.

GAÜ, 17nci WAPC Olağan Genel Kuruluna ev sahipliği yaptı

10 Ekim 2016 11:45

Kıbrıs Türk Basın Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Birliğe üye Basın Konseyi başkan veya yetkilileri toplantıya katılmak üzere hafta sonu Ada'ya geldiği belirtilirken, 15 ülkeden 40’a yakın temsilcinin katıldığı genel kurul toplantısının GAÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştiği bildirildi. GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Millenium Senato Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, açılış konuşmasını, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk gerçekleştirirken, ardından GAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Sualp Davut ise GAÜ’nün uluslararası yapılanması hakkında bilgi verdi.

Farklı ülkelerden gazetecilerin yanı sıra Türkiye'nin duayen gazetecisi Oktay Ekşi'nin de aralarında bulunduğu heyet GAÜ'yü daha yakından tanıyarak, uluslararası kampüsler ve GAÜ'nün imkanları hakkında sorular sordular.

Açılış Konuşmasını gerçekleştiren GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk şunları söyledi;

“Basının dördüncü güç olarak varlığından her zaman mutlu olmuşumdur ve bu güç hiç bir baskıya boyun eğmeden, daima özgürce ve halkçı çalışan bir güç olduğu için de, saygımız her zaman büyüktür. Bu güzel organizasyon ile KKTC'de Dış İşleri Bakanlığı’nın katkılarıyla çok güzel bir etkinlik gerçekleştirerek, 17.Dünya Basın Konseyi Birliği Toplantısı’na ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Demokrasinin varlığının genişlemesi, daima basın özgürlüğüyle değerlendirilir. Basın özgürlüğünün varlığı demokrasilerin daha sağlam ve yaşanılır olmasını sağlar. Girne Amerikan Üniversitesi olarak sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Bizler GAÜ ailesi olarak, adadan taşan ve özellikle çok zor olmasına rağmen uluslararası düzeyde varlığımızı sürdüren, bir dünya üniversitesi konumundayız. Bunu da, üç kıta yedi ülkede bulunan kampüslerimiz ve her geçen gün artarak devam eden, uluslararası bağlantılar ile varlığımız için çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Kurucu Rektörümüz ve Yöneticiler Kurulu Başkanımız Sayın Serhat Akpınar, özellikle bu konuda gerçekten çok çalışan ve bunun gerçekleşmesi içinde ciddi çaba veren bir kişidir. Varlığımızı ada dışında da başarıyla sürdüreceğiz. Ben, üniversitem adına sizlerle birlikte olmaktan gerçekten mutlu olduğumu ifade ederek, size çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan GAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Sualp Davut, GAÜ’nün uluslararası yapılanması ve kampüsleri hakkında bilgi vererek şunları söyledi;

“Şu anda üniversitemizde dünyanın 110 farklı ülkesinden gelen 16.000’i aşkın öğrencimiz var. Sadece burada öğrencilerimizle değil biz aynı zamanda dünyanın 3 kıtasında 7 farklı ülkesinde kampüslerimizde eğitim vermeye devam ediyoruz. İngiltere, Moldova, Amerika, Hong Kong, İstanbul, Sri Lanka ve KKTC. Bu uluslararasılaşma anlamında gerçek bir başarı. Bütün fakültelerimizin uluslararası akreditasyon kurumlarınca verilmiş akreditasyonları var. Bu bize yurtdışında, KKTC’de ve Türkiye’de de kendimizi tanıtmamız için büyük bir şans veriyor” şeklinde konuştu.
 

Etiketler: Basın Konseyi, Girne Amerikan Üniversitesi, WAPC


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 23°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!