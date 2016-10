Kıbrıs Türk Basın Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Birliğe üye Basın Konseyi başkan veya yetkilileri toplantıya katılmak üzere hafta sonu Ada'ya geldiği belirtilirken, 15 ülkeden 40’a yakın temsilcinin katıldığı genel kurul toplantısının GAÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştiği bildirildi. GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Millenium Senato Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda, açılış konuşmasını, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk gerçekleştirirken, ardından GAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Sualp Davut ise GAÜ’nün uluslararası yapılanması hakkında bilgi verdi.

Farklı ülkelerden gazetecilerin yanı sıra Türkiye'nin duayen gazetecisi Oktay Ekşi'nin de aralarında bulunduğu heyet GAÜ'yü daha yakından tanıyarak, uluslararası kampüsler ve GAÜ'nün imkanları hakkında sorular sordular.

Açılış Konuşmasını gerçekleştiren GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk şunları söyledi;

“Basının dördüncü güç olarak varlığından her zaman mutlu olmuşumdur ve bu güç hiç bir baskıya boyun eğmeden, daima özgürce ve halkçı çalışan bir güç olduğu için de, saygımız her zaman büyüktür. Bu güzel organizasyon ile KKTC'de Dış İşleri Bakanlığı’nın katkılarıyla çok güzel bir etkinlik gerçekleştirerek, 17.Dünya Basın Konseyi Birliği Toplantısı’na ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz. Demokrasinin varlığının genişlemesi, daima basın özgürlüğüyle değerlendirilir. Basın özgürlüğünün varlığı demokrasilerin daha sağlam ve yaşanılır olmasını sağlar. Girne Amerikan Üniversitesi olarak sizlerle birlikte olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Bizler GAÜ ailesi olarak, adadan taşan ve özellikle çok zor olmasına rağmen uluslararası düzeyde varlığımızı sürdüren, bir dünya üniversitesi konumundayız. Bunu da, üç kıta yedi ülkede bulunan kampüslerimiz ve her geçen gün artarak devam eden, uluslararası bağlantılar ile varlığımız için çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Kurucu Rektörümüz ve Yöneticiler Kurulu Başkanımız Sayın Serhat Akpınar, özellikle bu konuda gerçekten çok çalışan ve bunun gerçekleşmesi içinde ciddi çaba veren bir kişidir. Varlığımızı ada dışında da başarıyla sürdüreceğiz. Ben, üniversitem adına sizlerle birlikte olmaktan gerçekten mutlu olduğumu ifade ederek, size çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan GAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Sualp Davut, GAÜ’nün uluslararası yapılanması ve kampüsleri hakkında bilgi vererek şunları söyledi;

“Şu anda üniversitemizde dünyanın 110 farklı ülkesinden gelen 16.000’i aşkın öğrencimiz var. Sadece burada öğrencilerimizle değil biz aynı zamanda dünyanın 3 kıtasında 7 farklı ülkesinde kampüslerimizde eğitim vermeye devam ediyoruz. İngiltere, Moldova, Amerika, Hong Kong, İstanbul, Sri Lanka ve KKTC. Bu uluslararasılaşma anlamında gerçek bir başarı. Bütün fakültelerimizin uluslararası akreditasyon kurumlarınca verilmiş akreditasyonları var. Bu bize yurtdışında, KKTC’de ve Türkiye’de de kendimizi tanıtmamız için büyük bir şans veriyor” şeklinde konuştu.