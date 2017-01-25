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GAÜ 2017 kıtalararası giriş ve burs sınavı başvuruları 1 Mart’ta başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Liselerinden mezun tüm öğrenci adaylarına yükseköğretim hayatları boyunca kesintisiz 7 yıl özel burslar verileceğini açıkladı. Gerçekleştirilen sınav sonucunda yapılacak olan sıralama ile; 250 kişiye %100, 250 kişiye %75 ve 250 kişiye %50 burs verileceği belirtildi.

GAÜ 2017 kıtalararası giriş ve burs sınavı başvuruları 1 Martta başlıyor

25 Ocak 2017 12:51

GAÜ’de yüksek öğretime başlayacak öğrenci adayları burslu olarak eğitimlerine 3 kıtadaki küresel kampüslerde devam etme hakkı kazanacak. Başvurular 1 Mart – 29 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 2017 Kıtalararası Burs Sınavı’nın iki tür sınav formatından oluştuğu, birincisinin; liselerinde Türkçe eğitim modelinde eğitim öğretim gören adayların YGS test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip olduğu belirtildi. Sınav kitapçığında 40 Türkçe, 40 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere toplamda 160 soru bulunduğu bildirilen açıklamada, diğer sınav modelinin ise kolejlerde İngilizce eğitim gören adaylara yönelik hazırlandığı vurgulandı.
Adayların alanlarına göre ARTS veya SCIENCE kitapçığını seçme hakkına sahip olduğu söylenirken, ayrıca, Türkçe YGS formatlı sınav kitapçığını da seçebilecekleri ifade edildi. İngilizce sınav kitapçıklarının da 160 soru bulunduğu ve sınav süresinin 160 dakika olduğu, yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği, sınav puanı hesaplamasında doğru saysısına göre puanlama yapılacağı dile getirildi.

Ayrıca, 2017-2018 Güz Dönemi kayıtları için programlanan burs ve yerleştirme sınavının 29 Haziran Cumartesi günü saat 10:00'da Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüste gerçekleşeceği belirtilirken, adayların sınav günü en geç saat 09.30'da sınav merkezinde hazır bulunmaları; sınav giriş kartlarını ve kimliklerini yanlarında bulundurmaları söylendi. 

Sınava katılım gösteren öğrenci adaylarının, burs ve yerleştirme sınavı sonuçlarını 3 Temmuz 2017 günü başvuru formlarında belirtmiş oldukları telefon numaralarına, GAÜ yetkilileri tarafından şahsen aranıp tebliğ edileceği belirtildi. 

LİSEYİ KKTC' DE BİTİREN TC UYRUKLU ÖĞRENCİLERE BÜYÜK AVANTAJ!

Girne Amerikan Üniversitesi Senatosunun 2012 yılında aldığı karar doğrultusunda; lise eğitimini KKTC' de tamamlayan tüm TC uyruklu öğrencilerin, KKTC uyruklu öğrenciler gibi burs sınavına katılabileceği, aynı burs ve eğitim harçlarından faydalanabileceği ifade edildi. Ancak TC vatandaşı adayların KKTC Burs ve Yerleştirme Sınavından kazandıkları burslardan faydalanmaları için, ÖSYM' nin yapmış olduğu YGS-LYS sınavları sonucunda burssuz bir programa yerleşmesi gerektiği vurgulandı.

Sınav Başvurularının 1 Mart - 29 Haziran tarihleri arasında liseler veya GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan şahsen yapılabileceği, başvuru sırasında 2 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi, 50 TL sınav harcı ve sınav başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurulması gerektiği uyarısı yapıldı.

“SINAV GİRİŞ BAŞVURUSU KKTC LİSELERİNİN TÜMÜNDE YAPILABİLECEK”

Burs ve Giriş Sınavı ile ilgili detaylı bilginin GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile www.gau.edu.tr adresi veya kayıt@gau.edu.tr e-posta adresi ile 650 20 00 (dahili: 1185-1179-1221-1198) no’lu telefon numaralarından alınabileceğinin de belirtildiği açıklamada öğrenci adaylarının ayrıca ülke genelindeki tüm liselere sınav için başvurabileceği de vurgulandı. 

“BURSLAR KITALARARASI KAMPÜSLERDE GEÇERLİ OLACAK”

Giriş ve Burs Sıralama Sınavı sonucunda burslu veya burssuz kayıt yaptıran öğrencilerin ise GAÜ İngiltere Canterbury, Hong Kong, ABD Washinghton, Sri Lanka ve Moldova kampüslerinde eğitimlerine devam etme hakkı kazanacağının da vurgulandığı açıklamada GAÜ’nün öğrenci ve öğrenci adaylarına uluslararası kampüslerinde küresel eğitim ve kıtalararası öğrenim hakkı verdiğinin altı çizilerek tüm bursların Kıtalararası GAÜ kampüslerinde geçerli olacağı ifade edildi. Ayrıca GAÜ kıtalararası kampüsleri hakkında ayrıntılı bilgilerin http://www.gau.edu.tr/kurumsal/uluslararasi_kampusler adresinden alınabileceği bildirildi.
 

Etiketler: burs, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC, yüksek lisans


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