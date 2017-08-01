GAÜ 7 farklı ülkede yeni öğrencilerini bekliyor

GAÜ, Uluslararası bir vizyona sahip, sorgulayan, üreten, toplumsal ve insani değerlere sahip yeni toplum oluşturma vizyonu ile ilerlerken, uluslararası vizyona sahip güçlü akademik kadro eşliğinde, 7 farklı kampüste üstün teknoloji araştırma merkezleri ile yeni akademik yılında yeni öğrencilerini bekliyor.

Global vizyona sahip bir kampüs yaşamı

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, GAÜ’nün, 7 ülkede yer alan kampüsleri ve uluslararası misyonu doğrultusunda, 40 ayrı ülkeden akademisyeni ile 125 farklı ülkeden gelen 18.000`in üzerinde öğrencisine yüksek standartta eğitim olanakları sunduğu ve akademik programlarına dünyadaki tanınmış akreditasyon kurumlarından onay alan Kıbrıs’ın ilk üniversitesi olduğu belirtildi.

Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönlerini geliştirecek etkinlikler

Akademik kalitenin yanında, GAÜ’de her akademik yılda 1000`i aşkın akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler çerçevesinde, alanında uzman kişilerden derslerini destekleyecek seminer, konferans ve söyleşiler gerçekleştiği ifade edildi. GAÜ öğrencilerinin her yıl geleneksel olarak düzenlenen Akademik Yıl Açılış Şöleni ve Korteji, Bahar Şenlikleri, Dans ve Tiyatro Festivalleri ile kampüs yaşamının içinde olduğu ve sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığı bildirildi.

GAÜ Türkiye'de ilk 4'te

GAÜ’nün, Avrupa Birliği (AB) İşletme Eğitimi Denetleme Konsorsiyumu Eduniversal tarafından Avrasya, Ortadoğu Ülkeleri ve Türkiye gurubunda ilk 10 üniversite arasında gösterilirken, İşletme eğitimi veren ilk 4 üniversite arasında yer aldığı bildirildi. Denizcilik Eğitim ve uygulama alanında ise Türkiye’nin en iyi denizcilik uygulama alanına sahip 5 üniversitesi arasında yer alan GAÜ, dünya üniversitelerinin kalitesini belirleyen birçok akreditasyon, üyelik ve denklik ile kalitesini ortaya koyduğu vurgulandı.

GAÜ mezunlarına dünyanın kapılarını açacak diploma eki fırsatı

Ayrıca GAÜ’nün, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan European Credit Transfer and Accumulation System’e (ECTS) bağlı olarak, Diploma Eki, Highly Trusted ve British Accreditation Council -BAC- akreditasyonuna sahip olduğu ve GAÜ ‘de eğitimini tamamlayan öğrencilerin, dünya çapında büyük ayrıcalıklara sahip olduğu ifade edildi.

