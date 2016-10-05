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GAÜ Ailesi, Kaptan Efdal Safel'i ‘son seferi’ne uğurladı

Geçtiğimiz pazar günü geçirmiş olduğu kalp krizine bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitiren Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Müdürü Kaptan Efdal Safel, GAÜ Ailesinin katılımıyla gerçekleşen bir törenle ‘son seferi’ne uğurlandı.

GAÜ Ailesi, Kaptan Efdal Safeli son seferine uğurladı

05 Ekim 2016 08:45

Geçtiğimiz pazar günü evinde çalışırken geçirmiş olduğu kalp krizine bağlı sebeplerden dolayı yaşama veda eden Kaptan Efdal Safel’in naaşı mensubu bulunduğu GAÜ Ailesinin katılımı ile gerçekleştirilen törenden sonra, GAÜ Kampüsü’nden, ‘denizci gelenekleri’ ile uğurlandı.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk’ün himayesinde ve Merkez Girne Kampüsü’ndeki Rektörlük binası önünde gerçekleştirilen törene; 2’inci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat Efdal Safel’in ailesi, Safel’in sınıf arkadaşları ve meslektaşları, kurucuları arasında yer aldığı Denizcilik ve Ulaştırma Fakültesi öğrencileri ile GAÜ’nün tüm akademik ve idari personeli ile diğer fakültelere mensup öğrenci grupları da katıldı. 

REKTÖR PROF. DR. ÖZTÜRK: “GAÜ, İSMİNİ YAŞATACAKTIR”
Merhum Kaptan Efdal Safel için ilk sözü alan GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk yaşadıkları kaybın ardından konuşabilmenin oldukça zor olduğunu ifade ederek, ‘’Efdal Kaptan'ı sevenlerimiz ve GAÜ ailemiz, benim için burada konuşmak o kadar zor ki… Kısa bir süre önce bir araya geldiğimiz, çok sevdiğim kardeşim Efdal Kaptan’la her zaman ki gibi yüksekokulu ve neler yapacağımıza dair konuşmuştuk. O, aramızdan ayrıldı ama hep kalbimizde olacaktır. Değerli ailesi, tüm sevenleri, meslektaşları ve GAÜ Ailemiz’e başsağlığı ve sabır diliyorum. Kaptanımız, aramızdan ayrılıyor ama ismi, GAÜ'de daima yaşayacaktır. Kendisine, Allah'tan rahmet diliyorum, nur içinde yatsın. Biz, hep sevgimiz ve saygımız ile daima onunlayız” diye konuştu. 

Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu 2’inci sınıf öğrencisi Yağmur İrem Baybal ise öğrencileri adına, “Efdal Kaptan”larına seslendi. Baybal, “Çok zamansız gittiniz Hocam. Şimdi, tüm öğrencileriniz, sizsiz ve öksüz kaldı. Sizi hep arayacağız ve kalbimizde yaşatacağız. Buna tüm öğrencileriniz olarak söz veriyoruz. Denize, denizciliğe, denizciye gönül vermiş herkesin başısağolsun” dedi. 

Törende son konuşma GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kaptan Cevdet Bakır tarafından yapıldı. Kaptan Bakır üç yıldır Merhum Kaptan Efdal Safel ile çalıştığını belirterek, “Anılarda ortak olan noktayı düşünüyorum. Ortak nokta şu; birlikte olduğumuz ya da öğrencilerimiz ile birlikte olduğumuz bütün fotoğraflarda sevgi var. Onun mesleğini sevmesi bu bölümü kurdurdu. Öğrencilerimiz oldu, olacak. Onun sevgisi sayesinde öğrencilerimiz bugün okyanuslar ile buluşuyor. Ortak olan birçok şeyden biri de onu gördüğümüz zaman kalbindeki sevginin hepimizi ısıtmasıydı. Hatalarımızı örtmede gece; güzelliklerinizi, başarılarınızı göstermekte de gündüz gibiydi” ifadelerinde bulundu. 

GAÜ Rektörlüğü Himayeleri’nde gerçekleşen “Merhum Kaptan Efdal Safel” için düzenlenmiş tören; saygı geçişi ve Merhum Kaptan Safel’in naaşının, dini tören için GAÜ Kampüsü’nden ‘Denizci Geleneğine’ göre uğurlanması ile sona erdi.
 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi, kaptan efdal safel


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