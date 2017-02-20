Girne Amerikan Üniversitesi, 32 yıllık Akademik bilgi birikimi ve deneyimini, 7 farklı ülkede bulunan kampüslerine ek olarak, Fransa ve Portekiz’e de taşımaya hazırlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, GAÜ’nün 7 farklı ülkede bulunan kampüslerine ek olarak, Fransa’nın Paris kentinden ve Portekiz’den gelen tekliflerin değerlendirilerek, GAÜ Fransa ve GAÜ Portekiz oluşumlarına başlandığını müjdeledi.

Akpınar, bu davet ve ortaklık çağrılarının GAÜ’nün tüm dünyada tanınır olduğunun en büyük kanıtı olduğunu belirterek, GAÜ’nün; KKTC, Türkiye, İngiltere, Sri Lanka, Honk Kong, ABD ve Moldovya’da bulunan kampüslerine ek olarak, Paris ve Portekiz’de de kampüsleşme hareketine başladıklarını bildirdi. Mevcut bulunan kampüslerin yanında 200’e yakın üniversite ile akademik işbirliklerinin de sürdüğünü ifade eden Akpınar, GAÜ’nün her zaman olduğu gibi ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiğini vurguladı.

