GAÜ BESYO özel yetenek sınavları başlıyor

GAÜ BESYO Özel Yetenek sınavına başvurmak isteyen öğrencilerin, 2017 YGS puanından herhangi birinden en az 150 puan almış olması gerekmekteği belirtilen açıklamada, Milli sporcular ve spor alanında mezun olan adaylar içinde aynı koşulların geçerli olduğu belirtildi.

Milli sporcular için; milli olduklarına dair Gençlik ve Spor Müdürlüğünden alacakları belge, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek sınavına girmesinde sakınca olmadığına dair sağlık raporu (Devlet Hastaneleri veya Sağlık Ocaklarından) Liselerin spor alanlarından mezun olanlar için okul müdürlüğünden "Spor alanı çıkışlıdır" ibaresi bulunan belge veya diploma, varsa herhangi bir spor dalında 2009-2010 tarihinden sonra Dünya Avrupa ve Balkan Şampiyonaları, Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları, İslam Ülkeleri Dayanışma ve Spor Oyunları, ISF Dünya Okullar Spor Oyunları, FISU Dünya Üniversiteler Spor Oyunları, Yaş Grupları Dünya Oyunları, Dünya ve Avrupa Kupaları ile en az 10 ülkenin katıldığı Uluslararası yarışmalarda derece alanlar veya söz konusu yarışmalara katılanlar durumlarını Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden aldıkları/alacakları resmi evrak ile belgelemeleri gerekmektedir. Belgelerin asılları veya noterden tasdikli suretleri kabul edilir. (Bu gösterceğiniz belge ile burs oranı belirlenmesinde size ayrıcalık sağlanabilir.)

Konuyla ilgili GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Spor Yüksekokulu bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için özel yetenek sınavlarının GAÜ Kıbrıs yerleşkesinde 1 Temmuz tarihi itibari ile başladığı, her Cuma 10:00-16:00 saatleri arasında gerçekleşmeye devam ettiği vurgulanırken, Türkiye’de gerçekleşecek olan sınavların ise ilk olarak: Antalya; 16 Temmuz 2017 Pazar günü Antalya Lisesi Spor Salonu’nda, Eskişehir; 27-28 Temmuz 2017 Eskişehir Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda, İzmir; 27-28 Temmuz 2017, Ege Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu’nda, Adana; 31 Temmuz 2017, Adana Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda, Şanlıurfa; 1 Ağustos 2017, Vatan Ortaokulu Spor Salonu’nda, Van; 3 Ağustos 2017, Hürriyet Eğitim Kurumları Spor Salonu’nda, Ordu; 4 Ağustos 2017, Atatürk Spor Salonu’nda olacağı ifade edildi. GAÜ BESYO Yetenek sınavlarının belirtilen yer ve tarihlerde; 09:00 – 14:00 saatleri arasında gerçekleştireleceği belirtildi.

Sınav için istenen belgeler şu şekilde;

o Başvuru formu (kayıt esnasında matbu olarak verilecektir.)

o 2017 ÖSYS sınav sonuç belgesinin fotokopisi

o Diploma fotokopisi

o Nüfus cüzdanının fotokopisi

o 2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraf

Ayrıca, başvuru koşulları, gereken belgeler, bölümler hakkında detaylı bilgi ve merak edilen konular ile iligli detaylı bilgiye aday.gau.edu.tr web adresinden ve 0 850 650 2000 numaralı telefondan ulaşılabileceği bildirildi.

UĞUR GÜLBOY