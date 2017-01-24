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GAÜ BESYO'dan doğa ile iç içe eğitim

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği tarafından düzelenen "Adventure Outdoor Sports Aktivitesi" yoğun katılım ile gerçekleşti.

GAÜ BESYOdan doğa ile iç içe eğitim

24 Ocak 2017 09:09

GAÜ BESYO önderliğinde gerçekleştirilen "Adventure Outdoor Sports Aktivitesi"nde öğrenciler, ilk olarak, GAÜ Girne kampüsünden başlayarak, toprak patika yollardan ilerleyerek, ilk olarak Edremit’e ulaştıktan sonra, doğu yönünde ilerleyerek St. Hilarion Kalesi eteklerine kadar dayanan güzerhahta zorlu ve eğlenceli bir doğa aktivitesi gerçekleştirdi.
GAÜ Öğretim Görevlisi Birkan Karaderi konuyla ilgil yapmış olduğu açıklamasında, aktivitenin hiking olarak gerçekleştiğini belirterek, üç saat sürdüğünü ifade etti. Aktivite boyunca toplamda 11 km yol kat edildiğini ifade eden Karaderi, ortalama deniz seviyesinden 500 metre yüksekliğe çıktıklarını, nem oranının ise barometre cinsinden 1007 leri bulduğunu söyledi. Rotanın GAÜ’nün uzman akademisyenler tarafından çizildiğinin ve gerekli tüm gücenlik önlemlerininönceden alındığını belirten Kara deri, öğrencilerin yürüyüşte; harita, pusula kullanımı, hayatta kalma ve materyal konularında önceden bilgilendirildiğini vurguladı.
Karaderi ayrıca, zeminin kaygan ve çamurlu olmasının aktiviteye katılan öğrencileri etkilemesine ramen, başarılı ve aynı zamanda gururlu bir şekilde kampüse geri döndüklerini söyledi.
 

Etiketler: besyo; doğa;, Girne Amerikan Üniversitesi


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