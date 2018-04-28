GAÜ, Eurasia Airshow’a yeni nesil eğitim uçağı DA40 ile katıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 25-29 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük havacılık organizasyonu niteliği taşıyan Eurasia Airshow 2018 Fuarı'nda tanıtım standı açtı. Havacılık sektörüne yön veren 400 dev şirket, 100’ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon ile dünyaca ünlü akrobasi takımlarının uçuş gösterilerinin yer aldığı fuara, filolarına yeni dahil ettikleri yeni nesil eğitim uçağı DA40 ile katılan GAÜ’nün açmış olduğu stant, yoğun ilgi gördü.

"Gelecek yıl mezun olacaklar"

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, fuarın oldukça büyük bir organizasyon olduğunu ve üniversite olarak burada bulunmaktan dolayı memnun olduğunu ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde havacılık ve pilotaj anlamında eğitim veren tek üniversite olduklarını belirten Akpınar, “Bizi diğer üniversitelerden ayıran en büyük özelliğimiz, kendi uçaklarımızla eğitimimizi yapıyor olmamız. Şuanda 5 eğitim uçağımız var, önümüzdeki yıl 5 uçağın daha aramıza katılmasıyla küçük bir eğitim filomuz olmuş olacak. Kendi eğitim ve programlarımız sadece pilotaj eğitimiyle sınırlı olmadığını, özellikle kabin hizmetlerinde ve mesleki diğer hava alanı işletmeciliğine kadar eğitim verdiğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

Üniversitelerinde yer alan bölüm öğrencilerinin, özel pilot eğitimlerini tamamladığını belirten Akpınar, “Ticari pilot lisans süresine girmiş öğrencilerimiz var. Bir sonraki yıl, hava yolları pilotu olabilecek kaptanlarımız mezun olmaya başlayacaklar” diye konuştu.

1 Mayıs'ta uçuşlar başlıyor

Fuarda kendilerine oldukça ilgi gösterildiğini dile getiren GAÜ Havacılık Yüksekokulu Müdürü Kaptan Pilot Mehmet Muhtaroğulları ise okullarında 44 öğrencinin yer aldığını ve 1 Mayıs itibariyle uçuş eğitimlerine başlanacağını bildirdi.

"Türk havacılık sektörüne iyi pilotlar kazandıracağız”

Stantta sergilenen DA 40 modeli eğitim uçağıyla ilgili teknik bilgiler paylaşan, GAÜ Havacılık Yüksek Okulu Baş Yer ve Teori Dersi Öğretmeni Pilot Sezai Demirseren de, “Turbo dizel motoru ve jet yakıtıyla çalışan 4 kişilik bir uçak. Bu uçağımızı daha ziyade aletli uçuş ve tamamlama uçuşlarında kullanıyoruz. Diğer 2 uçağımız bunun çift kişilik modeli olan DA20 modeli. Öğrencilerimizin teori eğitimlerini tamamlamasını takiben, önümüzdeki hafta uçuşlarımız başlayacak. Umarım Türk havacılık sektörüne iyi pilotlar kazandıracağız” dedi.

Suat Metin - Adem Akalan