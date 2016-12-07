GAÜ Rektörlüğü almış olduğu karar doğrultusunda, son günlerde dövizde ki rekor artışlar karşısında mağdur duruma düşen öğrenci ve velilere yönelik Euro kurunu 8 Ocak 2017 tarihine kadar 3.60 TL olarak sabitledi.

Konuyla ilgili GAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, Girne Amerikan Üniversitesi olarak son günlerde döviz üzerinde ki hızlı artışın ardından, öğrenci velilerinin mağduriyetinin giderilmesi ve dalgalanmadan en az şekilde etkilenmeleri için, GAÜ Rektörlüğü olarak, 8 Ocak 2017 tarihine kadar Euro kurunu 3.60 TL olarak sabitledikleri belirtildi.

