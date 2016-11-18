Aytaçoğlu açıklamasında, GAÜ hastane projesinin devam ettiğini bildirerek, her şeyin yolunda olduğunu, hastanenin açılışının 2017 yılı içerisinde olacağını belirtti. Aytaçoğlu açıklamasının devamında, “Ancak bu yatırımı yaparken halkımıza hizmete bir an önce sağlayabilmek amacıyla “Smart Health” ya da akıllı sağlık diyebileceğimiz programı gündeme getirdik. Günlük hayatımızda daha sağlıklı yaşama anlamında bize yol gösterecek bu uygulamayı hayata geçirmek için çalışıyoruz” dedi.

“GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞAN SAĞLIK PROBLEMLERİNİ DİKKATE ALAN “SMART HEALTH” PROJESİNİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Aytaçoğlu, günlük hayatta karşılaşan sağlık problemlerini dikkate alan “Smart Health” projesini hayata geçirmek için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Projemizde günlük hayatta en çok karşılaşılan sağlık problemlerinin başında gelen kadın, çocuk hastalıkları, beslenme gibi problemleri dikkate alıyoruz. Bunun dışında kalp, damar sağlığı ve yine bazı dahili hastalıkların günlük kontrollerini yapabileceğiz. Daha çok poliklinik anlayışında bir tasarım olmasına karşın, beslenme ve özellikle fitness anlamında da toplumumuza yardımcı olup, bu anlamda sağlıklı yaşlanma yolunda yol gösterici bir tutum olacak” dedi.

“SMART HEALTH PROJESİ KAPSAMINDA SAĞLIK KÖYÜ PROJESİ DE HAYATA GEÇECEK”

Aytaçoğlu açıklamasında son olarak, “Smart health projesi kapsamında sağlık köyü projesi de hayata geçecek. Bunun içerisinde sağlıklı yaşam uygulamaları, tamamlayıcı tıp uygulamaları gibi düşünceler de ilerleyen zaman içerisinde hastanemizin normal tıbbi hizmetlerinin yanında yer alacak. Bu tür tamamlayıcı tedavilerle desteklenmiş bir akıllı sağlık projesi nihayetinde ortaya çıkacaktır. Sağlık köyü projesi bizim anlayışımıza göre, ziyaretçilerin hem gezebileceği, hem de bu akıllı sağlık sistemlerini içine yer alan sağlık hizmeti ve konaklama imkanında faydalanabileceği bir yapı özelliklerini üzerinde taşıyacaktır. Günümüz tıbbıyla birleştirerek turistleri daha ön plana alarak ve genelde bütün halkımıza hizmet edecek bir tarz” dedi.

