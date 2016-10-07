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GAÜ “İstanbul Airshow”da

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Uluslararası Havacılık Akademisi (UHA); küresel coğrafyanın Avrupa ve Asya bölümündeki, en önemli sivil havacılık etkinliklerinden biri olan “İstanbul Airshow” a katılıyor.

GAÜ “İstanbul Airshow”da

07 Ekim 2016 08:41

GAÜ UHA; kendisine ait “Göklerin Hakimi Ol” sloganı ile, küresel sivil havacılığın tüm önemli ve seçkin temsilcileri ile birlikte; Atatürk Havalimanı, Genel Havacılık Apronu’nda 6-9 Ekim tarihleri arasındaki, havacılık fuarında yerini alacak.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Havacılık Akademisi, bünyesinde bulunan eğitmen pilotlar; Mehmet Muhtaroğulları, Kenan Karaman, Bircan Erçakır, Koray Yılmaz ile GAÜ Havacılık Yüksekokulu Uçuş Organizasyon Kalite ve Emniyet Müdürü Saygın Gönç ve Pilotaj Bölümü Müdürü Sevda Ahmediyan’ın katılımı ile, organizasyon kapsamında, stantlarını ziyaret edecek ‘pilot adayları’ geleceklerini şekillendirmeleri için bilgilendirilecek.

Açıklamada ayrıca; GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ın da organizasyona katılacağı belirtildi.

Bilindiği üzere, “İstanbul Airshow”, Avrupa’dan Çin’e kadar, Orta Doğu’nun da dahil olduğu, bölgedeki en önemli havacılık platformu olarak da değerlendiriliyor. Organizasyon, ana sponsor olan ulusal havayolu; Türk Hava Yolları’nın işletme merkezi de olan İstanbul’un, bir havacılık merkezi olarak da öneminin altını çizmek amacıyla, 1996 yılından bu yana her iki yılda bir düzenleniyor.
 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi, İstanbul AirShow, Uluslararası Havacılık Akademisi


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