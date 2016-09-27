Sözlerine GAÜ İstanbul Yerleşkesi ile ilgili bilgi vererek başlayan Dr. Deniz Kite Güner, "GAÜ 3 kıtada ve 7 ülkede kendini başarıyla temsil etmekte olan bir üniversite ve biz GAÜ İstanbul Yerleşkesi olarak bu başarının altında kalamazdık. Bu sebeple, İstanbul için kendimize GAÜ'nün başarısına uygun bir slogan seçtik; Sıradışı başarılar altında, ya ilk; ya tek; ya da en iyi olmak. Dolayısıyla İstanbul Yerleşkesi'nde hazırladığımız, sunduğumuz, geliştirdiğimiz ya da işbirliğine girdiğimiz herşey bu sloganı desteklemek için yapılmakta. Beşiktaş yerleşkesine 2012 yılında taşındık" dedi.

"İstanbul yerleşkesinin bu dönemki teması sanat"

GAÜ İstanbul Yerleşkesi'ndeki akademik programlara ve bu programlarda birlikte çalıştıkları usta isimlere de yer veren Dr. Kite, "Ana kampüsümüz ile birlikte eğitim vediğimiz başlıca bölümlerimiz, Havacılık ve Denizcilik akademileri. Ama bunun dışında İstanbul 20 milyon insan barındırıyor ve çok fazla ihtiyaç var. Sloganımıza uygun olacak şekilde, çok daha geniş coğrafyayı düşündüğümüzde uluslararası anlamda Balkanlardan, Avrupa'dan geleceğini düşündüğümüz katılımcılara uygun programlar geliştirdik. İstanbul yerleşkesinin bu dönemki teması sanat. Programlarımızı da bu temamıza uygun olarak geliştiriyoruz. Oyunculuk eğitimlerimizin yanında, yaratıcı yazarlık eğitimlerimizde var. Türkiye'nin en iyi 10 piyanisti arasında gösterilen Saygıdeğer Şevki Karayel'in yönetiminde GAÜ ilk kez bir oda orkestrası kuruyor. Yine müzik eğitimlerimizi onun koordinasyonunda gerçekleştiriyoruz. Tasarımcı Muammer Ketenci ile çalışıyoruz. Oyunculuk ve Dans programlarımızı Gökmen Kasabalı ile gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla her bölüme baktığımızda kendi alanında son derece yetkin insanlar. Dolayısı ile ilk değinmek istediğim, alanında çok uzun süredir çalışan, kendini kanıtlamış, alanının gerçekten çok değerli insanlarını üniversitemizde ağırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Pilot olmak isteyen herkese de kapımız açık"

Dr. Kite GAÜ İstanbul yerleşkesinde bulunan Uluslararası Havacılık Akademisi’nin de bu sene eğitimlerine başladığını ifade ederek, 3 yeni uçak ile öğrencilerin Çorlu Havalimanında uçuşlarını tamamladıklarını belirtti. Kite; “Çok iyi bir kadromuz var orada; gerçekten alanında çok uzman çok tanınan bilinen hocalarımız var. Bu alanda da sadece GAÜ Kıbrıs yerleşkesinden değil, İstanbul genelinde de baktığımız zaman pilot olmak isteyen herkese de kapımız açık" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Geniş çapta ilk uyuşmazlık çözüm merkezi"

19 Eylül’de ilk bloğu Lefkoşa'da GAÜ tarafından büyük bir katılımla gerçekleştirilen Diplomasi Okulu ile ilgili bilgi veren Dr. Kite, "Bir sonraki program İstanbul'da daha sonraki ise Washington ve New York'ta olacak. Bu açıdan baktığınızda uluslararası diplomasi okulumuz aslında 3 ayrı ülkede 3 ayrı yerleşkede eğitimlerini veren sadece Türkiye'de değil, Dünya'da da ilk programdır. Aynı zamanda 20 milyonluk İstanbul'da olduğunuz zaman bütün şirketleri, bütün uluslararası anlaşmaları, projeleri düşündüğünüzde yöneticilik ve liderlik eğitimleri de bizim için çok anlamlıydı. Burada da eğitimlerimizi programlarken hali hazırda olan programlar değil ama henüz gerçekleştirilmemiş, örneğin; yöneticilerin uluslararası müzakere becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler tasarladık. İstanbul yerleşkemizde iki de önemli merkez açıyoruz, bunlardan biri Şamanizm Araştırmaları Merkezi: Bu merkezi açarken dünyanın bu alanda en uzman kişisi Dr. Harner ile birlikte ilerliyoruz ve Amerika'da yer alan onların kurduğu Şamanizm Araştırmaları Vakfı ile bu alanda hem araştırmalar yapmak, seyahatler yapmak hem de eğitimler sunmayı planlıyoruz. Bir diğer merkezimiz de İstanbul Uyuşmazlık Çözümleri Merkezi, bu da İstanbul'da bu alanda açılan aslında bizim planladığımız, bizim organize ettiğimiz şekilde geniş çapta ilk uyuşmazlık çözüm merkezidir " dedi.

