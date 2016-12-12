GAÜ tarafından yayımlanan kınama ve baş sağlığı mesajında şu ifadeler yer almaktadır; “ Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü hedef alarak, 10 Aralık 2016 Cumartesi günü İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşen; çok sayıda polis ve sivil vatandaşın yaşamını yitirmesi ve yaralanmasına yol açan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz.

Ülkenin huzur ve istikrarına yönelik terör saldırılarının bir daha yaşanmamasını diliyor, hain saldırıda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına, Türk Emniyet Teşkilatı’na ve tüm Türkiye’ye başsağlığı ile yaralılara acil şifalar diliyoruz.”