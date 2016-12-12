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GAÜ İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısını kınadı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 10 Aralık 2016 Cumartesi gecesi meydana gelen ve herkesi derinden üzen terör saldırısının ardından kınama ve baş sağlığı mesajı yayımladı.

GAÜ İstanbulda gerçekleşen terör saldırısını kınadı

12 Aralık 2016 09:18

GAÜ tarafından yayımlanan kınama ve baş sağlığı mesajında şu ifadeler yer almaktadır; “ Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü hedef alarak, 10 Aralık 2016 Cumartesi günü İstanbul Beşiktaş’ta gerçekleşen; çok sayıda polis ve sivil vatandaşın yaşamını yitirmesi ve yaralanmasına yol açan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz.
Ülkenin huzur ve istikrarına yönelik terör saldırılarının bir daha yaşanmamasını diliyor, hain saldırıda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına, Türk Emniyet Teşkilatı’na ve tüm Türkiye’ye başsağlığı ile yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

Etiketler: Girne Amerikan Üniversites, terör saldırısı


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