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GAÜ kurumlar arası geçiş başvuruları devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), yükseköğretimde 50.yılına doğru ilerlerken, üniversite eğitimlerini yüksek standartlarda uluslararası düzeye taşımak isteyen öğrenciler için geçiş başvuru tarihlerini açıkladı.

GAÜ kurumlar arası geçiş başvuruları devam ediyor

28 Temmuz 2017 14:49

Kontenjanlar Dahilinde 7 Yıl Kesintisiz Burs İmkanı

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 2017-2018 Güz dönemi kurumlar arası geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler için GAÜ’nün uygulama esasları, başvuru şekli ve tarihi, gereken belgeler üniversitenin web sitesinden paylaşıldığı belirtildi. GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı açıklamasında, uygun görülen başvurulara kontenjanlar çerçevesinde kesintisiz eğitim bursu sağlanacağı bildirildi.

Son başvuru 30 Ağustos

Başvuru için son günün 30 Ağustos 2017 olduğu ifade edilen açıklamda, belgelerin eksiksiz ve zamanında gönderilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kurumlararası Geçiş için başvuruda gerekli olan evrakları şu şekilde sıraladı;

·        Ösym Belgesi  

·        Transcript Fotokopisi

·        Ders İçerikleri

·        Lise Diploması Fotokopisi

·        Disiplin Belgesi

·        İngilizce Hazırlık Belgesi Fotokopisi

·        Kimlik Kartı Fotokopisi

·        Daha önce yatay geçiş  yapmadığına dair belge

Ayrıca, başvuruların bizzat, posta ya da e-mail yolu ile yapılacağı belirtilen açıklamada, ön başvurunun e-mail ile gönderdikten sonra orjinal belgelerin posta yolu ile iletmesi gerektiği vurgulandı. Son başvuru tarihinin 30 Ağustos 2016 Salı günü olduğu yinelenen açıklamada, geç ve eksik belge ile yapılan başvuruların dikkate alınmayacağı ifade edildi. Belgelerin gönderilmesi gerek adresler ise şu şekilde belirtildi;

Posta Adresi : Üniversite Yolu, Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Girne, K.K.T.C.

E-Mail: info@gau.edu.tr

Etiketler: başvuru, burs, eğitim, GAÜ, Girne Amerikan Üniversitesi


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