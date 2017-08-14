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GAÜ kurumlar arası geçiş için son başvuru tarihi açıklandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından, kurumlar arası geçiş başvuru için son günün 30 Ağustos 2017 olduğu açıklandı.

GAÜ kurumlar arası geçiş için son başvuru tarihi açıklandı

14 Ağustos 2017 10:04

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 2017-2018 Güz dönemi kurumlar arası geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler için GAÜ’nün uygulama esasları, başvuru şekli ve tarihi, gereken belgeler üniversitenin web sitesinden paylaşıldığı belirtildi. GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı açıklamasında, uygun görülen başvurulara kontenjanlar çerçevesinde kesintisiz eğitim bursu sağlanacağı bildirildi.
Son başvuru 30 Ağustos
Başvuru için son günün 30 Ağustos 2017 olduğu ifade edilen açıklamda, belgelerin eksiksiz ve zamanında gönderilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kurumlararası Geçiş için başvuruda gerekli olan evrakları şu şekilde sıraladı; Ösym Belgesi, Transcript Fotokopisi, Ders İçerikleri, Lise Diploması Fotokopisi, Disiplin Belgesi, İngilizce Hazırlık Belgesi Fotokopisi, Kimlik Kartı Fotokopisi, Daha önce yatay geçiş yapmadığına dair belge Ayrıca, başvuruların bizzat, posta ya da e-mail yolu ile yapılacağı belirtilen açıklamada, ön başvurunun e-mail ile gönderdikten sonra orjinal belgelerin posta yolu ile iletmesi gerektiği vurgulandı. Son başvuru tarihinin 30 Ağustos 2016 Salı günü olduğu yinelenen açıklamada, geç ve eksik belge ile yapılan başvuruların dikkate alınmayacağı ifade edildi. Belgelerin gönderilmesi gerek adresler ise şu şekilde belirtildi; Posta Adresi : Üniversite Yolu, Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Girne, K.K.T.C. E-Mail: info@gau.edu.tr
 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)


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