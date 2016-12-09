GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Değerli GAÜ mezunlarımız. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)’ye bağlı olarak, diploma eki ve GAÜ Birleşik Krallık Uluslararası Diploması’nı ( Highly Trusted ve British Accreditation Council (BAC) akreditasyonu olan) alabilmek için başvurular Ocak 2017’de başlayacaktır. Küresel yolculukta uluslararası tanınma ve mesleki kariyer döneminde GAÜ Mezunlarımız tercih edilenler olacaklardır” dedi.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, GAÜ’nün mezun öğrencilerine sunmuş olduğu ECTS diploma eki fırsatının, GAÜ Canterbury kampüsü tarafından; Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO’nun ortaklaşa hazırladığı bir şablona göre düzenlenmiş ve uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen bir proje olduğu belirtildi. Elde edilmiş yeti ve beceriler ile mezun öğrencilerin alma hakkının bulunduğu, diploma benzeri belgelerin; akademik ve mesleki tanınma sağlamak amacıyla yükseköğrenim diplomasına ek olarak verilen belge olduğu ifade edildi. Belgenin, orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin, yurtdışı öğrenimin; yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü başarıyla tamamladığını tarif etmek üzere verildiği ve de belgenin; tüm GAÜ mezunları için birer yurtdışı referansı olduğu kaydedildi.

Ayrıca, ECTS’nin, Avrupa içinde öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş bir akreditasyon sistemi olduğu söylendi.