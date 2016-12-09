Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » GAÜ, mezunlarına tüm dünyanın kapılarını açacak

GAÜ, mezunlarına tüm dünyanın kapılarını açacak

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, sosyal medya hesabı üzerinden tüm GAÜ mezunlarına dünyanın kapılarını açan yeni gelişmeleri müjdeledi.

GAÜ, mezunlarına tüm dünyanın kapılarını açacak

09 Aralık 2016 17:02

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Değerli GAÜ mezunlarımız. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi bünyesinde bulunan European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)’ye bağlı olarak, diploma eki ve GAÜ Birleşik Krallık Uluslararası Diploması’nı ( Highly Trusted ve British Accreditation Council (BAC) akreditasyonu olan) alabilmek için başvurular Ocak 2017’de başlayacaktır. Küresel yolculukta uluslararası tanınma ve mesleki kariyer döneminde GAÜ Mezunlarımız tercih edilenler olacaklardır” dedi.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, GAÜ’nün mezun öğrencilerine sunmuş olduğu ECTS diploma eki fırsatının, GAÜ Canterbury kampüsü tarafından; Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO’nun ortaklaşa hazırladığı bir şablona göre düzenlenmiş ve uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen bir proje olduğu belirtildi. Elde edilmiş yeti ve beceriler ile mezun öğrencilerin alma hakkının bulunduğu, diploma benzeri belgelerin; akademik ve mesleki tanınma sağlamak amacıyla yükseköğrenim diplomasına ek olarak verilen belge olduğu ifade edildi. Belgenin, orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin, yurtdışı öğrenimin; yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü başarıyla tamamladığını tarif etmek üzere verildiği ve de belgenin; tüm GAÜ mezunları için birer yurtdışı referansı olduğu kaydedildi.

Ayrıca, ECTS’nin, Avrupa içinde öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş bir akreditasyon sistemi olduğu söylendi.

Etiketler: AB, eğitim, Girne Amerikan Üniversitesi, mezun olma, uluslararası eğitim


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç