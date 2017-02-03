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GAÜ Mimarlık öğrencileri Moldova’da şehir ile iç içe derslerine devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) kardeş üniversitesi Moldova Amerikan Üniversitesi bünyesinde devam eden ara dönemde, Mimarlık öğrencileri şehir ile iç içe derslerine devam ediyor

GAÜ Mimarlık öğrencileri Moldovada şehir ile iç içe derslerine devam ediyor

03 Şubat 2017 14:40

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Silvia Covarino, Moldova Amerikan Üniversitesi bünyesinde kendilerine her türlü imkanın sağlandığını ifade ederek, öğrencileri ile birlikte şehir ile iç içe derslerine devam ettiklerini belirtti. Covarino, ara dönem derslerinin ilk haftasında, Kişinev şehri ile ilgili araştırma gezileri düzenlediklerini belirterek, ilk hafta elde ettikleri materyaller ve analizler ile şehrin kronolojik haritalarını oluşturacaklarını ve son hafta bu kapsamda sunum ve sergi gerçekleştireceklerini söyledi.
Covarino, Kişinev şehrinde bulunmanın özellikle Mimarlık öğrencileri için büyük fırsat olduğunu söyleyerek, bozulmamış bir tarihi ve düzenli bir şehir yapısını incelemek ve bununla ilgili çalışmalar gerçekleştirmenin öğrencilere büyük katkı sağladığını ve ufuklarını genişlettiğini ifade etti.
Covarino ayrıca, eğitimlerinin bir bölümünü Moldova Amerikan Üniversitesi’nde almak isteyen öğrenciler için tavsiyede bulunarak, farklı bir ülkede ve farklı bir kültürde eğitim almanın kendilerine çok büyük katkı sağlayacağını belirtti. Bunun yanı sıra, GAÜ’nün öğrencilerine sunmuş olduğu hızlandırılmış eğitim programı ile öğrencilerin sömestrda; tatil, gezi ve derslerinin hepsini bir arada yakalama şanslarını mutlaka değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.
 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi, moldova amerikan üniversitesi


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