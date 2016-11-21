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GAÜ okullar grubu; 'Çocuğa karşı zorbalığa hayır'

Girne Amerikan Üniversitesi Okullar Grubu’na bağlı; ‘Amerikan Kolej’, ‘The American Nursery School’, ‘The American Elementary School’ ve ‘The International Prep School’ ile Lefkoşa’da eğitim veren, ‘The Future American College’ Öğrencileri, Öğretmenleri’yle birlikte düzenledikleri etkinlikler ile; Evrensel çocuk hakları ve çocuk haklarının fiziki, psikolojik etmenler ile ihlal edilmesine karşın, “Zorbalığa Hayır” dedi.

GAÜ okullar grubu; Çocuğa karşı zorbalığa hayır

21 Kasım 2016 17:28

Okullar Grubu’ndan yapılan basın açıklamasında; Etkinlikte öğrenci ve öğretmenlerin “zorbalığa hayır” sloganı eşliğinde, gökyüzüne mavi balonların uçurması ile farkındalık yaratılması amaçlanırken, ayrıca konu ile ilgili fotoğraf ve resim yarışmaları da düzenlendi. GAU Okullar Grubu bünyesinde gerçekleşen yarışmalarda, derece alan öğrenciler sertifika almaya hak kazandılar” dendi.

Yapılan açıklamada; 21-25 Kasım tarihleri arasında da, sınıf içerisinde ve dışında, çeşitli aktiviteler ile zorbalığa karşı, farkındalık yaratma anlamında farklı diğer etkinliklerin de gerçekleştirileceği bilgisi verildi. Tüm Dünya’da; zorbalığa karşı, bu yıl kullanılan slogan ise, “ İyiliğin Gücü” olarak belirlenmişti.

Çocuk hakları nedir?

20 Kasım 1989 tarihinde, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Çocuk Haklarına dair bir sözleşme imzalanmış ve bütün dünyada ‘20 Kasım Çocuk Hakları Günü’ olarak kabul edilmiştir. Bu sözleşmeye göre; 18 yaş altındaki her birey, çocuk olarak kabul edilmektedir. Çocukların nerede olduğu, kim olduğu, cinsiyeti, inançları ve sosyal kökenlerine bakılmaksızın yaşam hakkı, gelişme hakkı, korunma hakkı, sosyal yaşama katılma hakkı, eğitim ve oyun hakkı gibi temel hakları olduğunu belirlenmiştir.


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