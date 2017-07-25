GAÜ pilotaj öğrencilerinin PPL uçuşları devam ediyor

KKTC’de ilk kez geçerli PPL lisansını veren Girne Amerikan Üniversitesi, Havacılık Yüksekokulu Pilotaj Bölümü Öğrencileri; “PPL- private pilot licence” lisansını alan öğrenciler PIC uçuşlarını Girne Amerikan Üniversitesi’nin Uluslararası Havacılık Akademisi bünyesinde İstanbul-Çorlu ve Bursa-Yenişehir havalimanlarında gerçekleştiriyor.

GAÜ Havacılık Yüksekokulu Müdürü, Kaptan Pilot Mehmet Muhtaroğulları konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamasında, yer eğitimlerinin ardından gerçekleştirilen uçuş eğitimlerinin, çok yakın bir gelecekte Kıbrıs’a taşınmasının üniversite olarak takipçisi olduklarının altını çizerek, ”Ulaştırma Bakanlığı’mız ile bu yöndeki taleplerimizi aktaran görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Biz, Girne Amerikan Üniversitesi olarak uçuş eğitimlerimizin kendi Ülkemizde yapılması konusunda hazırız.” dedi.

Akpınar “Havacılık Olarak Kıbrıs Tanıtımına Önem Veriyoruz”

GAÜ bünyesine katılan sportif alanda en çok rabet gören CESSNA 172 RC uçağı ile 20 temmuzda başarılı bir şekilde gösteri uçuşu gerçekleştirdiklerini ifade eden Muhtaroğulları; bu uçak ile, paraşüt atlayışı, havadan gözetleme, hava çekimi yapabilme imkanına ve öğrencilerin bu detayları da deneyimleme şansı olacağını vurguladı. Önümüzdeki günlerde GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneteciler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ın vizyonu ile sıcak hava balonu’nun Kıbrıs’a getirilmesi ile ilgili çalışmalara başlandığını belirten Muhtaroğulları, sıcak hava balonunun Kıbrıs’a gelmesi ile birlikte Turizm alanında adaya olan iliglinin artacağını bildirerek, GAÜ olarak Kıbrıs’ın tanıtımına önem verdiklerini söyledi.

GAÜ 2. Dönem Pilotaj Öğrencileri, 24 Temmuz’da Eğitim Uçularına Başladı

GAÜ Havacılık Yüksekokulu Müdürü, Kaptan Pilot Mehmet Muhtaroğulları; “Öğrencilerinin bu önemli aşamadaki heyecanlarını, kendilerinin de yaşadığını belirterek, “Ülkemizde, ilk PPL Lisansı veren okulumuzun pilotaj öğrencileri; kokpitte tam selahiyet ile uçmalarına izin verecek PIC adını verdiğimiz “pilot in command” eğitimleri devam etmektedir. Girne Kampüsü’müzde gerçekleştirdiğimiz başarılı yer eğitimlerinin ardından, uçuş eğitimlerimizi gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Havacılık Akademisi bünyesinde İstanbul-Çorlu ve Bursa-Yenişehir ayağında da öğrencilerimizin başarılı olacaklarına inanıyorum. Pilotaj öğrencilerimiz, 75 saat uçuş saati ile eğitimlerini tamamladıktan sonra “CPL” Lisansını almaya hak kazanmış olacaklardır. 24 Temmuz’da Bursa’da, 2. dönem 8 öğrencimizin PPL uçuşlarına başlamıştır.” dedi.

Girne Havacılık Yüksekokulu Müdürü Kaptan Pilot Mehmet Muhtaroğulları ayrıca, filolarına Kanada Yapımı 2 adet DA-20 ve Cessna 172 RG uçaklarına ilaveten, DA-40 modeli bir uçağıda filolarına kattıklarını belirterek, kısa bir süre içinde iki motorlu DA42 uçağınıda filolarına katarak öğrencilerinin eğitim hizmetine verileceğini ifade etti.