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GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, “Hoş geldiniz, çok sevdiğim öğrencilerim”

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, 2016-2017 Akademik Yılı’nın ilk günü münasebeti ile GAÜ’de öğrenim hayatına yeni başlayan öğrencilere; “Çok sevdiğim öğrencilerim, Girne Amerikan Üniversitesi ‘Büyük Ailemiz’e hoş geldiniz” diyerek, sağlık ve başarı dileklerini iletti.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, “Hoş geldiniz, çok sevdiğim öğrencilerim”

19 Eylül 2016 17:26

“BURASI, BU KAMPÜS, ‘BÜYÜK AİLEMİZİN’ BULUŞTUĞU YERDİR”

Başında; Sevgi ve saygı ile dolu bir yaşam dileği ile kaleme aldığı “hoş geldiniz” mesajını, sosyal medyada öncelikle kişisel hesaplarında öğrencileri ile paylaşan GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, “Çok kültürlülüğü ile bilinen, çeşitli imkanlar ile donatılmış kampüsümüzde, nitelikli akademik ve idari kadromuz ile mutluluk ve başarıya doğru olan yolculuğumuzda, hep beraber yürüyecek olmaktan gurur duymaktayız. Bir Dünya Üniversitesi olan, Girne Amerikan Üniversitemizi tercihinizden dolayı sizi yürekten kutlarım. Bu vesile ile öğrenimlerini sürdüren tüm öğrencilerime de esenlikler diliyor, başarılarının devamlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Öztürk, mesajının artçı kısmında ise; 3 Kıta ve 7 ülkeye yayılmış uluslararası kampüsleri ile bir ‘Dünya Üniversitesi’ olan GAÜ’nün, marka merkezi olarak da akredite edilen ‘Girne Merkez Kampüsü’nün, aynı zamanda, Girne Amerikan Üniversitesi Büyük Ailesi’nin buluşma yeri olduğunu vurgulayarak, “Bilgi ile donatılmış, yenilikçi ve farklılıklara önem veren, etik değerlerin yanında, çevreye de sahip çıkan insanlar ile dolu bir geleceği inşa etmek üzere bu kampüse, hoş geldiniz. Uluslararası çok sayıda işbirliği ve yine akademik akreditasyonlarının uluslararası eşgüdümündeki, tüm fakülte ve yüksekokulları ile ‘Girne Amerikan Üniversitemiz’ hayallerinizin gerçekleşmesinde ebediyen siz ile beraber yürüyüp, birlikte olacaktır” şeklinde seslendi.
 

Etiketler: Girne Amerikan Üniversitesi, yeni eğitim yılı


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